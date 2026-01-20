Milan Femminile, Bakker: 'Nel secondo tempo meglio. Più aggressività'

Nella serata di oggi, il Milan Femminile è tornato in campo per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina . Le ragazze guidate da Suzanne Bakker hanno pareggiato 1-1 il primo round della doppia sfida. Al gol iniziale di Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni . Per la calciatrice rossonera è la quarta rete contro la formazione viola. Dopo il fischio finale, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan Femminile, ecco le parole di Bakker

Sulla partita di oggi: "Nel primo tempo non è stato facile per noi, non abbiamo giocato bene perché siamo state troppo chiuse in difesa, avevamo questo blocco e non riuscivamo ad uscire e quindi a creare occasioni da rete. Nel secondo tempo è andato molto meglio. Anche tra di noi, siamo riuscite ad avere più palleggio e connessioni, e quindi più aggressività".