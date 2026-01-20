Milan Femminile, Bakker: 'Nel secondo tempo meglio. Più aggressività'

Al termine del match d'andata di Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina ha parlato l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker. Ecco le sue parole
Nella serata di oggi, il Milan Femminile è tornato in campo per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le ragazze guidate da Suzanne Bakker hanno pareggiato 1-1 il primo round della doppia sfida. Al gol iniziale di Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni. Per la calciatrice rossonera è la quarta rete contro la formazione viola. Dopo il fischio finale, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.
Milan Femminile, ecco le parole di Bakker
—
Sulla partita di oggi: "Nel primo tempo non è stato facile per noi, non abbiamo giocato bene perché siamo state troppo chiuse in difesa, avevamo questo blocco e non riuscivamo ad uscire e quindi a creare occasioni da rete. Nel secondo tempo è andato molto meglio. Anche tra di noi, siamo riuscite ad avere più palleggio e connessioni, e quindi più aggressività".