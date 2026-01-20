Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile-Fiorentina 1-1, Bakker: “Primo tempo troppo chiuse, nel secondo meglio anche tra di noi”

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile-Fiorentina 1-1, Bakker: “Primo tempo troppo chiuse, nel secondo meglio anche tra di noi”

Milan Femminile, Bakker: 'Nel secondo tempo meglio. Più aggressività'
Al termine del match d'andata di Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina ha parlato l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker. Ecco le sue parole
Redazione

Nella serata di oggi, il Milan Femminile è tornato in campo per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le ragazze guidate da Suzanne Bakker hanno pareggiato 1-1 il primo round della doppia sfida. Al gol iniziale di Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni. Per la calciatrice rossonera è la quarta rete contro la formazione viola. Dopo il fischio finale, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan Femminile, ecco le parole di Bakker

—  

Sulla partita di oggi: "Nel primo tempo non è stato facile per noi, non abbiamo giocato bene perché siamo state troppo chiuse in difesa, avevamo questo blocco e non riuscivamo ad uscire e quindi a creare occasioni da rete. Nel secondo tempo è andato molto meglio. Anche tra di noi, siamo riuscite ad avere più palleggio e connessioni, e quindi più aggressività".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, finalmente il vero Jashari: gamba e visione. E con Ricci a centrocampo ...

Sul prossimo impegno contro la Ternana: "Come sempre, sarà importante recuperare alcune ragazze che non erano al meglio. Prima pensiamo alla Ternana, che sarà una partite difficile, poi penseremo al secondo round di Coppa ancora contro la Fiorentina".

Leggi anche
Milan Femminile, ripartenza senza gol per le rossonere: il resoconto contro il Parma
Parma-Milan Femminile: tutto quello da sapere sul match delle rossonere

© RIPRODUZIONE RISERVATA