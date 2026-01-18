Indubbiamente positiva la tenuta difensiva delle ragazze di Bakker, che hanno concesso tutto sommato poco nella loro metà campo. Buono anche l'impatto delle subentrate, in particolare della rientrante Monica Renzotti (alla prima in campo dopo due mesi di stop) e di una vivace Sara Stokić . Indicazioni da cui ripartire verso una chiusura del mese davvero densa di appuntamenti, a partire da quello di martedì 20 quando a Solbiate Arno - calcio d'inizio alle 18.00 - ospiteremo la Fiorentina nell'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia.

La ripresa segue il canovaccio dei primi 45', con rari e poco efficaci incursioni offensive da parte di entrambe le squadre che sono comunque ben disposte tatticamente. Parma comunque insidioso al 47' con Uffren (sinistro fuori di poco) e al 48' con Benedetti, conclusione velenosa respinta da Giuliani. Le rossonere escono alla distanza, anche grazie alle sostituzioni. Bella ripartenza di Renzotti al 79', ma il filtrante per Van Dooren non passa. Finale pimpante, con Stokić e Soffia che costruiscono due buone opportunità tra 85' e 87' ma il punteggio non cambia nemmeno dopo 6' di recupero.