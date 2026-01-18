Pianeta Milan
Milan Femminile, ripartenza senza gol per le rossonere: il resoconto contro il Parma

Milan Femminile, ripartenza senza gol per le rossonere: il resoconto contro il Parma - immagine 1
Nulla da fare per il Milan Femminile. In trasferta contro il Parma, le rossonere non riescono a segnare: 0-0, 1 punto a testa
Nulla da fare per il Milan Femminile. In trasferta contro il Parma, le rossonere non riescono a segnare, facendo terminare il match a reti inviolate: 0-0 nella gara valida per la 10 giornata di Serie A Women. Le rossonere però non si abbattono, e pensano già al prossimo impegno: martedì 20 affronteranno la Fiorentina nell'andata dei Quarti di Coppa Italia. Il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Finisce 0-0 il ritorno in campo, dopo quasi un mese di sosta natalizia, del Milan femminile, fermato dal Parma nella 10ª giornata di Serie A Women. Un esito giusto per quanto visto nella mattinata emiliana in 90' avari di emozioni, con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Più intraprendenti le padrone di casa nel primo tempo rispetto a un Milan uscito alla distanza e pericoloso offensivamente soprattutto in un finale di partita che non ha comunque cambiato il risultato.

Indubbiamente positiva la tenuta difensiva delle ragazze di Bakker, che hanno concesso tutto sommato poco nella loro metà campo. Buono anche l'impatto delle subentrate, in particolare della rientrante Monica Renzotti (alla prima in campo dopo due mesi di stop) e di una vivace Sara Stokić. Indicazioni da cui ripartire verso una chiusura del mese davvero densa di appuntamenti, a partire da quello di martedì 20 quando a Solbiate Arno - calcio d'inizio alle 18.00 - ospiteremo la Fiorentina nell'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia.

LA CRONACA

Subito brivido in avvio, con Soffia che sventa sulla linea un tap-in avversario di Real al 3'. Si tratta in realtà della migliore occasione di un primo tempo assai monotono, con le due squadre che si alternano nel palleggio senza mai farsi davvero male. Le rossonere contano un paio di tentativi poco velleitari di Kyvåg e Soffia, ma rischiano di subire l'1-0 quando Giuliani deve uscire alta per sventare una ripartenza pericolosa del Parma nel finale di prima frazione.

La ripresa segue il canovaccio dei primi 45', con rari e poco efficaci incursioni offensive da parte di entrambe le squadre che sono comunque ben disposte tatticamente. Parma comunque insidioso al 47' con Uffren (sinistro fuori di poco) e al 48' con Benedetti, conclusione velenosa respinta da Giuliani. Le rossonere escono alla distanza, anche grazie alle sostituzioni. Bella ripartenza di Renzotti al 79', ma il filtrante per Van Dooren non passa. Finale pimpante, con Stokić e Soffia che costruiscono due buone opportunità tra 85' e 87' ma il punteggio non cambia nemmeno dopo 6' di recupero.

IL TABELLINO

PARMA-MILAN 0-0

PARMA (3-4-2-1): Ceasar; Cox, Abrosi, Masu; Real, Uffren, Esteve, Domínguez; Benedetti (45'st Pondini), Distefano (36'st Lonati); Kaján (20'st Skrzypczak). A disp.: Copetti, Fabiano; Cissoko, Minuscoli; Gueguen, Rabot, Zamanian; Cardona, Pinther. All.: Valenti.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Soffia; Van Dooren, Arrigoni (36'st Cernoia), Grimshaw; Park (17'st Renzotti), Appiah (17'st Mascarello), Kyvåg (29'st Stokić). A disp.: Belloli, Tornaghi; Donolato, Keijzer; Cesarini; Strauss. All.: Bakker.

Arbitro: Gianluca Sacchi di Macerata.

Ammonite: 33' Appiah (M), 50'st Masu (P).

Parma-Milan Femminile: tutto quello da sapere sul match delle rossonere
Milan, settore giovanile: weekend positivo per i giovani e le giovani

