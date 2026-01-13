Si è appena chiuso un weekend di fuoco per il settore giovanile del Milan. La primavera femminile, a differenza di quella maschile che ha perso contro il Torino per 1-0, vince il derby contro l'Inter con un gol di Taddei, arrivato al 17esimo. Bene anche l'U18, che rifila al Frosinone un bel 4-1. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan, settore giovanile: weekend positivo per i giovani e le giovani
SETTORE GIOVANILE
Milan, settore giovanile: weekend positivo per i giovani e le giovani
Si è appena chiuso un weekend di fuoco per il settore giovanile del Milan: tutti i risultati, dalla Primavera all'U15
(Fonte acmilan.com) - Diversi i risultati positivi del weekend del Settore Giovanile rossonero. Nella prima partita ufficiale del 2026, la Primavera femminile di Mister Zago vince il Derby contro l'Inter per 1-0 conservando il secondo posto in solitaria, a una sola lunghezza dalla Juventus capolista. Passando alle maschili, l'Under 18 batte in casa il Frosinone e l'Under 17 in trasferta la Cremonese. Doppia vittoria anche per Under 16 e 15, entrambe contro il Padova ed entrambe confermate in vetta alle rispettive classifiche.
LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, via Fofana e dentro Goretzka? In difesa Gatti non è l’unico nome >>>
I RISULTATI DEL WEEKEND:
© RIPRODUZIONE RISERVATA