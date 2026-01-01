Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Calendario Milan Femminile: date, orari, diretta tv delle partite di di gennaio

MILAN FEMMINILE

Calendario Milan Femminile: date, orari, diretta tv delle partite di di gennaio

Calendario Milan Femminile: date, orari, diretta tv delle partite di di gennaio
Ecco il calendario del Milan Femminile di Suzanne Bakker, con tutte le partite di campionato che le rossonere disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie: date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ecco il calendario del Milan Femminile di Suzanne Bakker, con tutte le partite di campionato che le rossonere disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie, con date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo!

LEGGI ANCHE: Milan, Maignan rinnovo a un passo. Attacco e difesa: novità sul mercato. Emergenza infortuni>>>

10ª giornata, Parma-Milan, sabato 17 gennaio alle 12.30 (DAZN) - Campo Sportivo "Il Noce", Noceto (PR)

11ª giornata, Milan-Ternana Women, domenica 25 gennaio alle 12.30 (DAZN) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)

LEGGI ANCHE

COPPA ITALIA WOMEN

—  

Quarti di finale (andata), Milan-Fiorentina, martedì 20 gennaio alle 18.00 (Sky/NOW) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)

Quarti di finale (ritorno), Fiorentina-Milan, giovedì 29 gennaio alle 18.00 (Sky/NOW) - Stadio Curva Fiesole - Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

 

 

Leggi anche
Milan Femminile, Soffia: “L’obiettivo era passare il turno. Ecco cosa dobbiamo...
Il Milan Femminile vince e strappa il pass per i Quarti di Coppa Italia Women

© RIPRODUZIONE RISERVATA