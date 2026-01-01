Calendario Milan Femminile: date, orari, diretta tv delle partite di di gennaio

Ecco il calendario del Milan Femminile di Suzanne Bakker, con tutte le partite di campionato che le rossonere disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie: date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo
Ecco il calendario del Milan Femminile di Suzanne Bakker, con tutte le partite di campionato che le rossonere disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie, con date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo!
10ª giornata, Parma-Milan, sabato 17 gennaio alle 12.30 (DAZN) - Campo Sportivo "Il Noce", Noceto (PR)
11ª giornata, Milan-Ternana Women, domenica 25 gennaio alle 12.30 (DAZN) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)