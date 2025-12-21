Vittoria col brivido e messaggio chiaro: questo Milan sa soffrire e colpire nei momenti chiave. Linee compatte, ripartenze pulite e una buona gestione emotiva nel finale, quando Soffia capitalizza l'ennesimo corner di Van Dooren. Bene anche Kyvåg e Ijeh, le quali sono state un pericolo costante per la difesa rossoblù. Ora la pausa invernale e poi si torna a pensare al campionato: alla ripresa trasferta a Parma. Per quanto riguarda la Coppa Italia Women, ai Quarti le rossonere affronteranno la Fiorentina.
LA CRONACA
Allo Sciorba Stadium il Milan prende il controllo già al 15': Kyvåg sfonda a sinistra, traversone lungo raccolto da Park che serve Van Dooren, il destro dal dischetto finisce alto. Al 26' lancio profondo per Van Dooren: conclusione della numero 10 addosso a Forcinella, sulla respinta irrompe Ijeh e firma lo 0-1. Il Genoa reagisce al 31' con Ferrara, tiro centrale bloccato da Giuliani. Al 34' palla persa dalle rossoblù sulla trequarti, Van Dooren fa partire un 1 contro 2, entra in area e serve Kyvåg: prima risponde Forcinella, poi la norvegese ribadisce in rete per lo 0-2. Al 41' Koivisto dalla distanza calcia alto. All'intervallo è avanti il Milan.
Ripresa che parte leggera e sembra ricopiare il copione del primo tempo: Milan in controllo, Genoa che pressa. Al 49' Ijeh scappa in profondità, Forcinella non esce, la svedese arriva fino al limite dell'area piccola ma calcia addosso al portiere genoano. Al 50' Park e Van Dooren scambiano corto da angolo: destro dell'olandese sull'esterno della rete. Al 53' altra transizione offensiva rossonera: Van Dooren apre per Kyvåg, palla dentro per Ijeh che alza troppo. Il Genoa rientra in partita al 56': Söndergaard fa partire un destro all'incrocio che vale l'1-2. Il Genoa ora ci crede: al 75' da un calcio d'angolo Hilaj svetta di testa e fa 2-2. Al 76' Bargi spreca in contropiede e sempre lei al 78' calcia sull'esterno della rete. All'81', nel momento migliore del grifone, corner lungo di Van Dooren, Soffia svetta sul secondo palo e trova il gol sul palo lungo per il definitivo 2-3.
IL TABELLINO
GENOA (4-3-3): Forcinella; Acuti, Giles (18'st Mele), Curraj, Vigilucci (41'st Monterubbiano); Ferrara (41'st Bettalli), Hilaj, Cuschieri (28'st Massa); Söndergaard, Bargi, Bahr (1'st Giacobbo). A disp.: Marchetti; Lipman; Abate, Cinotti. All.: De La Fuente.
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Soffia, Piga (21'st De Sanders), Keijzer; Van Dooren, Arrigoni, Grimshaw; Park (37' Stokić), Ijeh, Kyvåg. A disp.: Estévez Ogalla, Tornaghi; Donolato; Cesarini; Appiah. All.: Bakker.
Arbitro: Papi di Prato.
Gol: 26' Ijeh (M), 34' Kyvåg (M), 11'st Söndergaard (G), 30'st Hilaj (G), 36' Soffia (M).
Ammonite: 48'st Arrigoni (M), 50'st Grimshaw (M), 50'st Giacobbo (G).
Espulso: De La Fuente (G)
