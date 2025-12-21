(Fonte acmilan.com) - Allo Sciorba Stadium di Genova il Milan di Suzanne Bakker trova una qualificazione di carattere: 2-3 al Genoa di Sebastián De la Fuente e pass strappato per i Quarti di Coppa Italia Women. A un primo tempo a trazione prettamente rossonera, con i gol da sottoporta di Ijeh e Kyvåg, risponde una ripresa dove le liguri cambiano passo, la riaprono con Söndergaard e impattano con Hilaj. Ma la zampata vincente arriva da chi meno te lo aspetti: e allora è Angelica Soffia a firmare il gol decisivo. Un successo prezioso e di reazione, sia per una partita che stava per sfuggire di mano, sia dopo il pesante ko subito nel Derby, con una Van Dooren ispirata tra le linee a dettare tempi e strappi.