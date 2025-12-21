Pianeta Milan
MILAN FEMMINILE

Il Milan Femminile vince e strappa il pass per i Quarti di Coppa Italia Women

Il Milan Femminile di Bakker cala il tris al Genoa e conquista il pass per i Quarti di finale di Coppa Italia Women: il recapito del match
Alessia Scataglini
Il Milan Femminile di coach Suzanne Bakker torna finalmente in campo e lo fa nel migliori dei modi. Le rossonere strappano la qualificazione Quarti di finale di Coppa Italia Women grazie alla vittoria per 3-2 sul Genoa: decisive le reti di Ijeh, Kyvåg e Soffia. Dopo il Genoa, il prossimo avversario delle rossonere sarà la Fiorentina. Ecco, di seguito, il recap del match di oggi:

(Fonte acmilan.com) - Allo Sciorba Stadium di Genova il Milan di Suzanne Bakker trova una qualificazione di carattere: 2-3 al Genoa di Sebastián De la Fuente e pass strappato per i Quarti di Coppa Italia Women. A un primo tempo a trazione prettamente rossonera, con i gol da sottoporta di Ijeh e Kyvåg, risponde una ripresa dove le liguri cambiano passo, la riaprono con Söndergaard e impattano con Hilaj. Ma la zampata vincente arriva da chi meno te lo aspetti: e allora è Angelica Soffia a firmare il gol decisivo. Un successo prezioso e di reazione, sia per una partita che stava per sfuggire di mano, sia dopo il pesante ko subito nel Derby, con una Van Dooren ispirata tra le linee a dettare tempi e strappi.

Vittoria col brivido e messaggio chiaro: questo Milan sa soffrire e colpire nei momenti chiave. Linee compatte, ripartenze pulite e una buona gestione emotiva nel finale, quando Soffia capitalizza l'ennesimo corner di Van Dooren. Bene anche Kyvåg e Ijeh, le quali sono state un pericolo costante per la difesa rossoblù. Ora la pausa invernale e poi si torna a pensare al campionato: alla ripresa trasferta a Parma. Per quanto riguarda la Coppa Italia Women, ai Quarti le rossonere affronteranno la Fiorentina.

LA CRONACA

Allo Sciorba Stadium il Milan prende il controllo già al 15': Kyvåg sfonda a sinistra, traversone lungo raccolto da Park che serve Van Dooren, il destro dal dischetto finisce alto. Al 26' lancio profondo per Van Dooren: conclusione della numero 10 addosso a Forcinella, sulla respinta irrompe Ijeh e firma lo 0-1. Il Genoa reagisce al 31' con Ferrara, tiro centrale bloccato da Giuliani. Al 34' palla persa dalle rossoblù sulla trequarti, Van Dooren fa partire un 1 contro 2, entra in area e serve Kyvåg: prima risponde Forcinella, poi la norvegese ribadisce in rete per lo 0-2. Al 41' Koivisto dalla distanza calcia alto. All'intervallo è avanti il Milan.

Ripresa che parte leggera e sembra ricopiare il copione del primo tempo: Milan in controllo, Genoa che pressa. Al 49' Ijeh scappa in profondità, Forcinella non esce, la svedese arriva fino al limite dell'area piccola ma calcia addosso al portiere genoano. Al 50' Park e Van Dooren scambiano corto da angolo: destro dell'olandese sull'esterno della rete. Al 53' altra transizione offensiva rossonera: Van Dooren apre per Kyvåg, palla dentro per Ijeh che alza troppo. Il Genoa rientra in partita al 56': Söndergaard fa partire un destro all'incrocio che vale l'1-2. Il Genoa ora ci crede: al 75' da un calcio d'angolo Hilaj svetta di testa e fa 2-2. Al 76' Bargi spreca in contropiede e sempre lei al 78' calcia sull'esterno della rete. All'81', nel momento migliore del grifone, corner lungo di Van Dooren, Soffia svetta sul secondo palo e trova il gol sul palo lungo per il definitivo 2-3.

IL TABELLINO

GENOA (4-3-3): Forcinella; Acuti, Giles (18'st Mele), Curraj, Vigilucci (41'st Monterubbiano); Ferrara (41'st Bettalli), Hilaj, Cuschieri (28'st Massa); Söndergaard, Bargi, Bahr (1'st Giacobbo). A disp.: Marchetti; Lipman; Abate, Cinotti. All.: De La Fuente.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Soffia, Piga (21'st  De Sanders), Keijzer; Van Dooren, Arrigoni, Grimshaw; Park (37' Stokić), Ijeh, Kyvåg. A disp.: Estévez Ogalla, Tornaghi; Donolato; Cesarini; Appiah. All.: Bakker.

Arbitro: Papi di Prato.

Gol: 26' Ijeh (M), 34' Kyvåg (M), 11'st Söndergaard (G), 30'st Hilaj (G), 36' Soffia (M).

Ammonite: 48'st Arrigoni (M), 50'st Grimshaw (M), 50'st Giacobbo (G).

Espulso: De La Fuente (G)

