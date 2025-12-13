Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile, brutto capitombolo nel derby: l’Inter passa 5-1

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, brutto capitombolo nel derby: l’Inter passa 5-1

Milan Femminile, brutto capitombolo nel derby: l'Inter passa 5-1
A Solbiate Arno l'Inter rimonta il vantaggio iniziale di Van Dooren e si impone nella stracittadina: il Milan Femminile crolla contro nel derby. Ecco il report
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan Femminile. La formazione dell'allenatrice Suzanne Bakker era reduce due risultati utili positivi ovvero il pareggio contro il Como e la bella vittoria contro il Napoli. Nella nona giornata del campionato arriva la dura sconfitta casalinga per 1-5 nel derby contro l'Inter. Ecco tutto il report ufficiale.

Milan Femminile, brutto KO nel derby contro l'Inter

—  

(fonte: acmilan.com) - Finisce con una sconfitta l'anno solare in Serie A Women delle rossonere, perché a Solbiate Arno è l'Inter ad aggiudicarsi il Derby valido per la 9ª giornata di campionato. 5-1 il punteggio finale di una partita sbloccata dal Milan dopo 10' con un bel gol di Van Dooren, ma capovolta nel secondo tempo da parte delle nerazzurre, con la squadra di Bakker che ha anche accusato il colpo dell'infortunio subito da Mascarello a metà prima frazione.

LEGGI ANCHE

Un punteggio eccessivamente severo, quello rimediato nell'inedito scenario del Chinetti: grinta e generosità non sono bastate per dare continuità al prezioso successo contro il Napoli e mantenersi ai piani alti di una classifica comunque equilibrata, da risalire nel nuovo anno perché nessun obiettivo ci è precluso. Prima delle festività, però, ci sarà un appuntamento importante per riscattare il pomeriggio odierno, l'Ottavo di finale di Coppa Italia sul campo del Genoa - già affrontato a ottobre - domenica 21 alle 14.30. Forza ragazze!

LA CRONACA

—  

Sostenute sugli spalti del Chinetti anche dal nostro amministratore delegato Giorgio Furlani, le rossonere provano a lungo in avvio a cercare un varco nell'attenta difesa nerazzurra. E lo trovano al 9': cross basso di Grimshaw, inserimento di Van Dooren che non lascia scampo a Rúnarsdóttir per l'1-0. Le ospiti reagiscono, trovando il pari con Andrés al 19' sugli sviluppi di un corner. Incassato il colpo - anche dell'infortunio occorso a Mascarello - e subita l'iniziativa interista sulle palle inattive, le rossonere escono alla distanza costruendo due opportunità nel quarto d'ora conclusivo della prima frazione, ma né Piga al 31' né Grimshaw al 41' riescono a impensierire la porta difesa da Rúnarsdóttir.

La ripresa parte con una doccia fredda per la squadra di Bakker, dal momento che l'Inter passa in vantaggio al 49' con una mischia in area risolta da Csiszár. Il Milan prova la reazione, ma senza sfondare e a cavallo dell'ora di gioco subisce la doppietta della subentrata Bugeja. Le rossonere provano la reazione d'orgoglio anche con i cambi, tentando di imbastire la manovra offensiva. Al 78' Ijeh si gira bene in area impegnando Rúnarsdóttir in una parata a terra, mentre all'81' la bella progressione centrale di Van Dooren termina con un tiro respinto. Finisce 5-1, perché all'82' Bugeja firma la tripletta personale con un sinistro a giro.

IL TABELLINO: MILAN-INTER 1-5

—  

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga (27'st Soffia), Arrigoni; Van Dooren, Mascarello (21' Keijzer), Grimshaw; Park (40'st Stokić), Ijeh, Kyvåg (26'st Appiah). A disp.: Belloli, Estévez, Lopez; Donolato; Cesarini. All.: Bakker.

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen (34'st Pleidrup), Milinković, Andrés; Merlo, Detruyer (35'st Tomašević), Santi (1'st Bugeja), Csiszár, Glionna (1'st Schough); Magull, Wullaert (38'st Polli). A disp.: Belli, Piazza; Bartoli, Consolini, Robustellini, Van Dijk; Vilhjálmsdóttir. All.: Piovani.

LEGGI ANCHE: Milan, perché puntare o non puntare su Icardi: pro e contro>>>

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Gol: 9' Van Dooren (M); 19' Andrés (I); 4'st Csiszár (I); 13'st, 18'st e 37'st Bugeja (I).

 

Leggi anche
Serie A Femminile, oggi il derby Milan-Inter: la preview della partita delle rossonere
Milan Femminile, che vittoria contro il Napoli. Appiah: “Il mio unico obiettivo era...

© RIPRODUZIONE RISERVATA