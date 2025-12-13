Milan Femminile, brutto capitombolo nel derby: l’Inter passa 5-1

Un punteggio eccessivamente severo, quello rimediato nell'inedito scenario del Chinetti: grinta e generosità non sono bastate per dare continuità al prezioso successo contro il Napoli e mantenersi ai piani alti di una classifica comunque equilibrata, da risalire nel nuovo anno perché nessun obiettivo ci è precluso. Prima delle festività, però, ci sarà un appuntamento importante per riscattare il pomeriggio odierno, l'Ottavo di finale di Coppa Italia sul campo del Genoa - già affrontato a ottobre - domenica 21 alle 14.30. Forza ragazze!