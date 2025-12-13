Le parole di Suzanne Bakker alla vigilia del match: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare".
QUI INTER—
L'Inter si presenta a questo derby dopo una vittoria schiacciante per 5-0 contro il Genoa nell'ultima giornata di Serie A Women. Questo successo ha dato una spinta significativa alla squadra di mister Piovani, che ha mostrato una buona forma nelle recenti partite. Tuttavia, il pareggio per 0-0 contro l'Häcken in UEFA Women's Europa Cup ha evidenziato la necessità di migliorare la precisione sotto porta. L'Inter è determinata a mantenere il suo slancio positivo e a cercare di ottenere un risultato importante contro il Milan.
PRE-PARTITA—
DOVE VEDERLA IN TV—
In Italia, Milan-Inter sarà visibile in diretta su DAZN, Raisport e RaiPlay. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.
QUI SERIE A WOMEN—
A dirigere l'incontro sarà Sara Gasperotti della sezione di Rovereto, supportata dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Nicola Morea di Molfetta. Sarà Luca Bernasso di Milano, invece, l'operatore FVS dell'incontro.
Il programma della 9ª giornata di Serie A Women si apre sabato con Como Women-Fiorentina e Juventus-Napoli Women alle ore 12:30. Dopo il Derby di Milano, alle ore 18:00, si terrà invece Ternana Women-Roma. Domenica invece Genoa-Sassuolo alle 12:30 e Lazio-Parma alle 15:00.
Ecco la classifica attuale: Roma 19; Como Women 15; Juventus e Fiorentina 14; Milan e Napoli Women 13; Inter e Lazio 12; Parma 7; Sassuolo e Genoa 6; Ternana Women 4".
