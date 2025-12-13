Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Serie A Femminile, oggi il derby Milan-Inter: la preview della partita delle rossonere

MILAN FEMMINILE

Serie A Femminile, oggi il derby Milan-Inter: la preview della partita delle rossonere

Serie A Femminile, oggi il derby Milan-Inter: la preview della partita delle rossonere
Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), si disputerà il derby Milan-Inter, 9^ giornata della Serie A Femminile 2025-2026: sfida complicata per le Rossonere di coach Suzanne Bakker. Le info in merito
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) "Il Milan Femminile si prepara ad affrontare nel derby l'Inter nella 9ª giornata della Serie A Women 2025/26. La partita si terrà oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), solitamente cornice delle partite di Milan Futuro. Le rossonere, guidate da coach Suzanne Bakker, cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica contro la squadra allenata da mister Piovani. Con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi, questo incontro promette di essere avvincente. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

—  

Il Milan arriva a questo incontro con una vittoria convincente per 2-0 contro il Napoli Women nell'ultima giornata di Serie A Women. Questo risultato ha permesso alle rossonere di mantenere la 5ª posizione in classifica, dimostrando una forma solida nelle ultime partite. La squadra di coach Bakker è determinata a continuare su questa strada positiva, cercando di ottenere un altro risultato favorevole nel derby. Situazione assenti: out Cernoia, Dompig e Renzotti, oltre alle lungodegenti Babb, Gemmi, Zanini e Sorelli

LEGGI ANCHE

Le parole di Suzanne Bakker alla vigilia del match: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare".

QUI INTER

—  

L'Inter si presenta a questo derby dopo una vittoria schiacciante per 5-0 contro il Genoa nell'ultima giornata di Serie A Women. Questo successo ha dato una spinta significativa alla squadra di mister Piovani, che ha mostrato una buona forma nelle recenti partite. Tuttavia, il pareggio per 0-0 contro l'Häcken in UEFA Women's Europa Cup ha evidenziato la necessità di migliorare la precisione sotto porta. L'Inter è determinata a mantenere il suo slancio positivo e a cercare di ottenere un risultato importante contro il Milan.

PRE-PARTITA

—  

  • Negli otto derby di Serie A tra Milan e Inter disputati in casa del Diavolo, il bilancio è di quattro successi per la formazione rossonera e tre per quella nerazzurra, a cui si aggiunge un pareggio per 1-1.

  • Il Milan è imbattuto da tre partite casalinghe in Serie A grazie a due vittorie e un pareggio, quest'ultimo maturato nella sfida più recente con il Sassuolo (2-2). Le rossonere non impattano due incontri interni di fila in campionato dal novembre-dicembre 2023 (tre), mentre non registrano una striscia più lunga di gare consecutive in casa senza perdere dal periodo tra ottobre 2023 e maggio 2024 (11 - 7V, 4N).

  • Il Milan è sia una delle due squadre che hanno segnato più gol nell'ultima mezz'ora di gioco in questa Serie A (otto come la Roma), sia una delle due che ne hanno subiti di più nel parziale: sette come il Napoli.

  • Le due più giovani giocatrici con almeno un gol all'attivo in questa Serie A indossano le maglie di Milan e Inter: Karen Appiah (settembre 2007 - una rete) e Maša Tomašević (luglio 2007 - due reti). Entrambe potrebbero andare a bersaglio per due presenze di fila per la prima volta nel massimo campionato, dopo le firme rispettivamente contro Napoli e Genoa nell'ultima giornata.

    • DOVE VEDERLA IN TV

    —  

    In Italia, Milan-Inter sarà visibile in diretta su DAZN, Raisport e RaiPlay. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

    QUI SERIE A WOMEN

    —  

    A dirigere l'incontro sarà Sara Gasperotti della sezione di Rovereto, supportata dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Nicola Morea di Molfetta. Sarà Luca Bernasso di Milano, invece, l'operatore FVS dell'incontro.

    Il programma della 9ª giornata di Serie A Women si apre sabato con Como Women-Fiorentina e Juventus-Napoli Women alle ore 12:30. Dopo il Derby di Milano, alle ore 18:00, si terrà invece Ternana Women-Roma. Domenica invece Genoa-Sassuolo alle 12:30 e Lazio-Parma alle 15:00.

    LEGGI ANCHE: Rinnovo Maignan, il Milan ci prova così: ecco l'offerta per convincere 'Magic Mike' >>>

    Ecco la classifica attuale: Roma 19; Como Women 15; Juventus e Fiorentina 14; Milan e Napoli Women 13; Inter e Lazio 12; Parma 7; Sassuolo e Genoa 6; Ternana Women 4".

    Leggi anche
    Milan Femminile, che vittoria contro il Napoli. Appiah: “Il mio unico obiettivo era...
    Milan Femminile, Bakker: “Vittoria con il Napoli vale il doppio. Il derby …”

    © RIPRODUZIONE RISERVATA