Le parole di Suzanne Bakker alla vigilia del match: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare".

QUI INTER — L'Inter si presenta a questo derby dopo una vittoria schiacciante per 5-0 contro il Genoa nell'ultima giornata di Serie A Women. Questo successo ha dato una spinta significativa alla squadra di mister Piovani, che ha mostrato una buona forma nelle recenti partite. Tuttavia, il pareggio per 0-0 contro l'Häcken in UEFA Women's Europa Cup ha evidenziato la necessità di migliorare la precisione sotto porta. L'Inter è determinata a mantenere il suo slancio positivo e a cercare di ottenere un risultato importante contro il Milan.

Negli otto derby di Serie A tra Milan e Inter disputati in casa del Diavolo, il bilancio è di quattro successi per la formazione rossonera e tre per quella nerazzurra, a cui si aggiunge un pareggio per 1-1.

Il Milan è imbattuto da tre partite casalinghe in Serie A grazie a due vittorie e un pareggio, quest'ultimo maturato nella sfida più recente con il Sassuolo (2-2). Le rossonere non impattano due incontri interni di fila in campionato dal novembre-dicembre 2023 (tre), mentre non registrano una striscia più lunga di gare consecutive in casa senza perdere dal periodo tra ottobre 2023 e maggio 2024 (11 - 7V, 4N).

Il Milan è sia una delle due squadre che hanno segnato più gol nell'ultima mezz'ora di gioco in questa Serie A (otto come la Roma), sia una delle due che ne hanno subiti di più nel parziale: sette come il Napoli.

Le due più giovani giocatrici con almeno un gol all'attivo in questa Serie A indossano le maglie di Milan e Inter: Karen Appiah (settembre 2007 - una rete) e Maša Tomašević (luglio 2007 - due reti). Entrambe potrebbero andare a bersaglio per due presenze di fila per la prima volta nel massimo campionato, dopo le firme rispettivamente contro Napoli e Genoa nell'ultima giornata.

DOVE VEDERLA IN TV — In Italia, Milan-Inter sarà visibile in diretta su DAZN, Raisport e RaiPlay. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN — A dirigere l'incontro sarà Sara Gasperotti della sezione di Rovereto, supportata dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Nicola Morea di Molfetta. Sarà Luca Bernasso di Milano, invece, l'operatore FVS dell'incontro.

Il programma della 9ª giornata di Serie A Women si apre sabato con Como Women-Fiorentina e Juventus-Napoli Women alle ore 12:30. Dopo il Derby di Milano, alle ore 18:00, si terrà invece Ternana Women-Roma. Domenica invece Genoa-Sassuolo alle 12:30 e Lazio-Parma alle 15:00.

Ecco la classifica attuale: Roma 19; Como Women 15; Juventus e Fiorentina 14; Milan e Napoli Women 13; Inter e Lazio 12; Parma 7; Sassuolo e Genoa 6; Ternana Women 4".