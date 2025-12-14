Pianeta Milan
Milan Femminile, crollo nel derby. Bakker: “È difficile dire cosa è successo. Non ho riconosciuto …”

L'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha parlato a Milan TV dopo il tracollo del Milan Femminile nel derby contro l'Inter. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
A Solbiate Arno è l'Inter ad aggiudicarsi il Derby valido per la 9ª giornata di campionato. 5-1 il punteggio finale con il Milan Femminile che crolla nella ripresa della partita. L'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha parlato dopo la partita: "È stata una partita a due facce. Nel primo tempo siamo state dominanti, stavamo giocando una buona partita, avevamo fatto un buon gol. Potevamo creare più occasioni secondo me, ma nel secondo te non ho riconosciuto il Milan, e non posso accettare questo. Il modo in cui abbiamo difeso e preso i gol, perché per loro è stato troppo semplice segnarci".

La Bakker ha continuato a 'Milan TV': "È difficile dire cosa è successo. Non ho riconosciuto la mia squadra nel secondo tempo, è mancato il fuoco, la passione che hanno di solito. E contro l'Inter devi dare tutto. Se non lo fai finisce come oggi".

Il Milan Femminile tornerà in campo il 18 gennaio contro il Parma.

