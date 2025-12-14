A Solbiate Arno è l'Inter ad aggiudicarsi il Derby valido per la 9ª giornata di campionato. 5-1 il punteggio finale con il Milan Femminile che crolla nella ripresa della partita. L'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha parlato dopo la partita: "È stata una partita a due facce. Nel primo tempo siamo state dominanti, stavamo giocando una buona partita, avevamo fatto un buon gol. Potevamo creare più occasioni secondo me, ma nel secondo te non ho riconosciuto il Milan, e non posso accettare questo. Il modo in cui abbiamo difeso e preso i gol, perché per loro è stato troppo semplice segnarci".