QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Le rossonere arrivano alla sfida di Parma per cominciare il nuovo anno con il piede giusto dopo le emozioni contrastanti di fine 2025, quando era arrivato il ko nel Derby, ma anche la vittoria e il passaggio del turno in Coppa Italia sempre contro il Genoa. Il mese di dicembre era iniziato con una vittoria in trasferta contro una squadra della seconda metà della classifica: l'auspicio è ripetersi a gennaio. Con Babb e Sorelli ancora indisponibili, la squadra di Coach Bakker punterà sulle qualità offensive che al momento attestano il Milan come terzo miglior attacco del campionato, con 17 reti in 9 gare.

Le parole di Coach Suzanne Bakker alla vigilia: "Il 2026 inizia per noi con la partita contro il Parma, ed è il momento di dimostrare che siamo più continui come squadra. Subendo di meno, possiamo gettare le basi per prestazioni migliori".

QUI PARMA

Se il Milan può contare su ottimi numeri offensivi, il Parma - terzultimo in classifica a quota 7 punti - è con il Sassuolo la miglior difesa della metà bassa del tabellone: 10 gol subiti in 9 match. Lo score crociato del mese di dicembre è di 0 punti in tre partite contro il Como Women e due volte la Lazio (in Serie A e Coppa Italia), perse tutte per 1-0, mentre l'unica vittoria in campionato risale alla 2ª giornata contro il Sassuolo. Anche i due precedenti della stagione 2022/23 non sorridono agli emiliani, che hanno collezionato finora un passivo totale di 6-0.

PRE-PARTITA

Nel 2023, il Milan è stata l'unica squadra a sconfiggere il Parma nella prima partita di un nuovo anno tra Serie A e Serie B: da allora, i ducali hanno vinto con il Genoa nel 2024 e pareggiato con la Ternana nel 2025.

Il Parma ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A e finora non ha mai rimediato tre sconfitte di fila rimanendo a secco di reti nel massimo campionato.

Da una parte, il Parma è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su palla inattiva in questa Serie A (75%); dall'altra, il Milan è una delle tre che ne hanno realizzati meno (due, come Juventus e Lazio).

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Parma-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

L'incontro sarà diretto da Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, con assistenti Luca Marucci e Rodolfo Spataro di Rossano. Operatore OVS Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

Parma-Milan apre la 10ª giornata di Serie A Women alle 12.30 di sabato 17 gennaio, seguito da Fiorentina-Genoa alle 15 e Napoli-Como Women alle 18. Il giorno successivo sarà Roma-Sassuolo il lunch match, con Ternana Women-Lazio alle 15 e lo scontro di alta classifica tra Inter e Juventus alle 15:30, in chiusura di giornata.

Ecco la classifica attuale: Roma 22; Juventus e Fiorentina 17; Inter, Lazio e Como Women 15; Milan e Napoli Women 13; Sassuolo 9; Parma 7; Genoa 6; Ternana Women 4.