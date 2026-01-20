Milan Femminile, Arrigoni: 'Il nostro obiettivo è provare a passare il turno'

Al termine del match d'andata di Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina ha parlato Giorgia Arrigoni, autrice del gol rossonero. Ecco le sue dichiarazioni dopo il pareggio con la Viola

Nella gara disputata ieri sera, il Milan Femminile di Suzanne Bakker ha fatto il suo esordio nei quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto negli ottavi il Genoa. L'avversario era la Fiorentina, attualmente terza in classifica in Serie A Women. Nel primo atto di questa doppia sfida, il risultato è stato 1-1. Al vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni, ancora a segno contro la Viola per la quarta volta in carriera. Al termine della gara, proprio l'autrice del pareggio rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.