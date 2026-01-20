Milan Femminile, Arrigoni: 'Il nostro obiettivo è provare a passare il turno'

Pianeta Milan
Milan Femminile, Arrigoni dopo la Fiorentina: “Partita positiva per l’atteggiamento in campo”

Al termine del match d'andata di Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina ha parlato Giorgia Arrigoni, autrice del gol rossonero. Ecco le sue dichiarazioni dopo il pareggio con la Viola
Nella gara disputata ieri sera, il Milan Femminile di Suzanne Bakker ha fatto il suo esordio nei quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto negli ottavi il Genoa. L'avversario era la Fiorentina, attualmente terza in classifica in Serie A Women. Nel primo atto di questa doppia sfida, il risultato è stato 1-1. Al vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni, ancora a segno contro la Viola per la quarta volta in carriera. Al termine della gara, proprio l'autrice del pareggio rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Giorgia Arrigoni

Sulla partita disputata: "Sì, abbiamo portato a casa questo pareggio ed è arrivato anche il mio gol. Volevamo fare una partita positiva a livello di atteggiamento, credo che ci siamo riuscite. Il nostro obiettivo però è provare a passare il turno".

Sulla prossima gara contro la Ternana: "A Parma abbiamo imparato la lezione, contro la Ternana dovremo essere aggressive e sul pezzo, lucide. Vogliamo rifarci anche in campionato".

