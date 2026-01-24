Oltre alla prima squadra, anche il Milan Femminile continua a lavorare sul fronte calciomercato. La squadra allenata da coach Suzanne Bakker ha deciso di cedere in prestito Erin Cesarini, giovane centrocampista classe 2005, alla Lazio fino al termine della stagione, ovvero 30 giugno 2026. Il club rossonero ha reso noto il trasferimento attraverso una nota pubblicata tramite il sito web ufficiale, ringraziando la giovane per la professionalità e l'impegno dimostrati nella sua avventura in rossonero, augurandogli anche le maggiori soddisfazioni per la seconda parte di stagione rimanente. Ecco, di seguito, il comunicato del club su Erin Cesarini: