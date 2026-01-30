Una partita amara quella del Milan Femminile nel pomeriggio di ieri. Le rossonere di Coach Bakker sono state eliminate dalla Coppa Italia Women a causa di un gol di Bredgaard, calciatrice della FIORENTINA, all'ultimo minuto. Le rossonere, perciò, terminano qui il loro cammino nella competizione. Il prossimo impegno sarà in campionato: domenica 1 febbraio il Milan affronterà il Genoa a Solbiate Arno. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Che beffa per il Milan femminile, eliminato come nella scorsa stagione dalla Coppa Italia Women per mano della Fiorentina. Rispetto al precedente di 12 mesi fa, che in comune ha anche l'andata terminata 1-1 (con gol rossonero di Arrigoni), al Viola Park è andata in scena una partita diversa. Grimshaw e compagne avrebbero decisamente meritato sorte migliore nel pomeriggio toscano per quanto prodotto in campo, dalle numerose occasioni generate in attacco alla solidità difensiva dimostrata soprattutto nei primi 80'. A separare le due squadre, facendo avanzare le Viola in Semifinale, il gol nel recupero di Bredgaard per l'1-0 conclusivo.