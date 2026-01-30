Come qualche mese fa in campionato la Fiorentina si è imposta nei minuti conclusivi, dimostrandosi più cinica anche grazie alle maggiori forze fresche risultanti dalle sostituzioni rispetto a un Milan più rimaneggiato (soprattutto in difesa). Rammarico ma anche consapevolezza per le rossonere, arrembanti e coraggiose con il nuovo modulo fondato su Van Dooren centravanti, ben assistita dal duo Kyvåg-Stokić sempre partecipe e coinvolto. Il riscatto andrà cercato in un campionato che per le rossonere proporrà l'impegno col Genoa a Solbiate Arno domenica 1 alle 12.30: forza ragazze!
LA CRONACA
Squadre poco attendiste in avvio, l'intensità al Viola Park è alta. Prima conclusione nostra con Kyvåg da fuori al 5', destro che non impensierisce Fiskerstrand. Gran fraseggio rossonero al 14' ma Park viene anticipata dalla difesa al momento di concludere. Milan pimpante, al 26' il destro a giro da buona posizione di Park viene deviato in angolo da Van der Zanden mentre poco dopo Grimshaw mette alto col destro dal limite dell'area. La Fiorentina prova ad affidarsi a Janogy, ma una bella ripartenza di Kyvåg termina al 40' con un sinistro smanacciato in angolo da Fiskerstrand. Le rossonere ci provano, ma si va al riposo a reti inviolate.
Si riparte con due cambi nelle Viola e una chance per Van Dooren, girata mancina in area che finisce sopra la traversa. Destro in controbalzo dal limite di Arrigoni al 51', Fiskerstrand para a terra. Squillo avversario con Tryggvadóttir al 54', un destro potente che sfiora lo specchio a Giuliani battuta. Insiste il Milan però, con un altro contropiede che termina con un sinistro a giro di Stokić che finisce sul fondo di un nulla. La grande occasione è quella che arriva al 69', minuto del mancino di Kyvåg che a portiere battuto sfiora il secondo palo col sinistro incrociato. Doppia chance a stretto giro Van Dooren-Stokić al 73', non va. Nel finale ci provano soprattutto Janogy, Grimshaw e Severini (gran riflesso di Giuliani all'88'), ma - come in campionato - l'ultima parola è della Fiorentina col gol decisivo di Bredgaard al 91'.
IL TABELLINO
FIORENTINA-MILAN 1-0 (2-1 nel doppio confronto)
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van der Zanden, Faerge, Johansen (1'st Filangeri); Tryggvadóttir (16'st Bonfantini), Severini, Cherubini (1'st Curmark); Bredgaard (50'st Orsi), Omarsdottir (25'st Eiríksdóttir), Janogy. A disp.: Bettineschi, Cetinja; Tomassoni; Wijnants. All.: Piñones-Arce.
LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia”
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Grimshaw, Park (27'st Cernoia); Stokić (45'st Renzotti), Van Dooren, Kyvåg (35'st Dompig). A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato; Mascarello; Appiah, Strauss. All.: Bakker.
Arbitro: Zoppi di Firenze.
Gol: 46'st Bredgaard (F).
© RIPRODUZIONE RISERVATA