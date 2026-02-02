Milan Femminile, Bakker: 'Le ragazze ci hanno creduto fino all'ultimo'

Suzanne Bakker si è presentata davanti ai microfoni al termine della partita contro il Genoa . Il Milan Femminile ha superato le rossoblù per 2-1, grazie alle reti di Kayleigh Van Dooren , la numero 10 olandese ha realizzato la seconda doppietta consecutiva dopo quella contro la Ternana. Con questa vittoria le rossonere sorpassano Lazio e Fiorentina, portandosi al quarto posto in classifica . Ecco, di seguito, le parole dell'allenatrice rossonera.

Milan Femminile, le dichiarazioni di Bakker

Sulla partita di oggi: "Non è stata una partita semplice, abbiamo giocato cinque volte in quindici giorni, due giorni fa abbiamo sfidato la Fiorentina. Nell'occasione del rigore siamo state sfortunate, ma le ragazze ci hanno creduto fino all'ultimo. Abbiamo segnato un bel gol dopo 10 minuti, siamo state squadra".