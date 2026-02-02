Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile-Genoa 2-1, Bakker: “Non è stata una partita semplice, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo”

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile-Genoa 2-1, Bakker: “Non è stata una partita semplice, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo”

Milan Femminile, Bakker: 'Le ragazze ci hanno creduto fino all'ultimo'
L'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha commentato la prestazione della squadra al termine del match tra Milan Femminile e Genoa, vinto dalle rossonere per 2-1 nel finale. Ecco le sue parole
Redazione PM

Suzanne Bakker si è presentata davanti ai microfoni al termine della partita contro il Genoa. Il Milan Femminile ha superato le rossoblù per 2-1, grazie alle reti di Kayleigh Van Dooren, la numero 10 olandese ha realizzato la seconda doppietta consecutiva dopo quella contro la Ternana. Con questa vittoria le rossonere sorpassano Lazio e Fiorentina, portandosi al quarto posto in classifica. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatrice rossonera.

Milan Femminile, le dichiarazioni di Bakker

—  

Sulla partita di oggi: "Non è stata una partita semplice, abbiamo giocato cinque volte in quindici giorni, due giorni fa abbiamo sfidato la Fiorentina. Nell'occasione del rigore siamo state sfortunate, ma le ragazze ci hanno creduto fino all'ultimo. Abbiamo segnato un bel gol dopo 10 minuti, siamo state squadra".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bologna-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

Sul momento della squadra: "La partita di oggi e quella con la Fiorentina ci danno molta fiducia. Quando abbiamo la palla creiamo tante occasioni, siamo dinamiche e riusciamo a giocare molto bene. Anche la difesa si è comportata bene. Crediamo sempre a quello che possiamo fare come gruppo, questa è la cosa più importante".

Leggi anche
Milan Femminile, doppio colpo in arrivo dal calciomercato: ecco di chi si tratta | PM NEWS
Coppa Italia Women, Milan beffato dalla Fiorentina all’ultimo: il resoconto del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA