Milan femminile, le convocate per il match di Coppa Italia contro la Samp

Maurio Ganz ha convocato 21 rossonere per la sfida di Coppa Italia femminile tra Milan e Sampdoria, gara in programma domani alle 12.30

Dopo averla incontrata e battuta in Serie A, ecco di nuovo la Samp contro le rossonere, stavolta per l'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia. Queste le convocate di Mister Ganz per Sampdoria-Milan, in programma domani alle 12.30: