TOP Video 2025 – La lite Conceicao-Calabria post Milan-Parma

Uno dei momenti peggiori del Milan durante la scorsa stagione fu la lite tra Conceicao e Calabria dopo la vittoria contro il Parma. Ecco il video
Emiliano Guadagnoli
La scorsa stagione è stata molto difficile per il Milan. Dopo il cambio in panchina e la vittoria in Supercoppa Italiana con Sergio Conceicao, il Diavolo tornò in Italia alla ricerca di continuità anche in campionato. Pochi giorni dopo la gara contro il Parma. Partita incredibile con una rimonta negli ultimi minuti dei rossoneri che uscirono vittoriosi grazie al gol di Chukwueze. Al termine della gara uno dei casi di quella maledetta stagione. Confronto duro tra l'allora capitano del Milan Davide Calabria e l'allenatore rossonero Sergio Conceicao (video che potete trovare in alto nell'articolo). Accesa discussione con i due divisi dai compagni di squadra.

Milan, il ricordo della lite Conceicao-Calabria

Sergio Conceicao ne parlò così a DAZN: "Io sono tutti i giorni nervoso (ride). C'è adrenalina, si vive con passione. Era una situazione della partita è stata così. Come i figli, dobbiamo dirli qualcosa quando sbagliano. Io sono diretto e frontale. Abbiamo detto qualcosa di troppo, ma va bene. Stiamo creando un legame importante. Si è visto oggi, abbiamo vinto con lo spirito". Cosa scatenò questo episodio? Come scrisse 'La Gazzetta dello Sport', Conceicao non gradì la partecipazione di alcuni suoi calciatori, il venerdì prima della partita, al concerto del rapper milanista Lazza, compreso Calabria.

Anche il terzino stemperò subito la situazione: "Sono cose da campo. Un malinteso. Ci tenevamo e l'adrenalina era alta. Ci siamo chiariti. Abbiamo sistemato le cose, non sarà né la prima né l'ultima volta. Sono cose normali nel calcio. Abbiamo chiarito. Ora mi viene da ridere rivedendo le immagini. Chiedo scusa perché non è una cosa bella. Ma abbiamo dato una scossa che va bene", queste le sue parole a 'DAZN'. Poco tempo fa, Calabria ha riparlato di questa lite alla 'Rivista Undici': "Mi è dispiaciuto tanto. È stato molto imbarazzante e fuori luogo per quel che mi riguarda, non sapevo spiegarmelo. La situazione era abbastanza delicata. E allora abbiamo colto l’occasione per andare a Bologna".

