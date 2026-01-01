TOP Video 2025 – La lite Conceicao-Calabria post Milan-Parma

Anche il terzino stemperò subito la situazione: "Sono cose da campo. Un malinteso. Ci tenevamo e l'adrenalina era alta. Ci siamo chiariti. Abbiamo sistemato le cose, non sarà né la prima né l'ultima volta. Sono cose normali nel calcio. Abbiamo chiarito. Ora mi viene da ridere rivedendo le immagini. Chiedo scusa perché non è una cosa bella. Ma abbiamo dato una scossa che va bene", queste le sue parole a 'DAZN'. Poco tempo fa, Calabria ha riparlato di questa lite alla 'Rivista Undici': "Mi è dispiaciuto tanto. È stato molto imbarazzante e fuori luogo per quel che mi riguarda, non sapevo spiegarmelo. La situazione era abbastanza delicata. E allora abbiamo colto l’occasione per andare a Bologna".