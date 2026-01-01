Gennaro Gattuso ha scritto la storia del Milan con le sue prestazione tutta grinta e volontà nel centrocampo rossonero. Da allenatore del Diavolo ha avuto alti e bassi non riuscendo a riportare il club in Champions League. La sua carriera in panchina sta vivendo in questo momento il suo apice, visto è alla guida della Nazionale italiana. Il 2026 di Gattuso sarà estremamente caldo: l'Italia deve ancora conquistare il porto ai Mondiali 2026.
Top Video 2025 – Gattuso show, l’ex Milan litiga in tre lingue diverse
Nel 2025 di Gennaro Gattuso presente anche l'avventura con l'Hajduk Spalato. C'è stata una clamorosa lite con l’ex calciatore Josko Jelicic. Ecco il video
Per il ct azzurro, nella semifinale dei playoff ci sarà la sfida contro l'Irlanda del Nord a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45. L'eventuale finale è in programma martedì 31 marzo. Nel 2025 di Gennaro Gattuso presente anche l'avventura con l'Hajduk Spalato. Per l'ex centrocampista rossonero 43 partite con 20 vittorie, 14 pareggi e 9 pareggi con la squadra croata (dati transfermarkt.it). Durante la sua panchina c'è stata una clamorosa lite con l’ex calciatore Josko Jelicic. In alto all'articolo presente il video virale.
