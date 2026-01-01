Top Video 2025 – Gattuso show, l’ex Milan litiga in tre lingue diverse

Gennaro Gattuso ha scritto la storia del Milan con le sue prestazione tutta grinta e volontà nel centrocampo rossonero. Da allenatore del Diavolo ha avuto alti e bassi non riuscendo a riportare il club in Champions League. La sua carriera in panchina sta vivendo in questo momento il suo apice, visto è alla guida della Nazionale italiana. Il 2026 di Gattuso sarà estremamente caldo: l'Italia deve ancora conquistare il porto ai Mondiali 2026.