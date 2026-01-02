Il 2 gennaio 2020 è una data scolpita della memoria di tutti i tifosi rossoneri. Ben sei anni fa Zlatan Ibrahimovic fece ritorno al Milan

Alessia Scataglini 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 17:50)

