Milan, le ultime di formazioni in vista del Cagliari. Loftus-Cheek apre alla cessione e le novità sulla difesa
Ibrahimovic non fu solo decisivo in campo, ma anche e soprattutto fuori: riuscì a responsabilizzare i più giovani, guidandoli verso il futuro. Senza quel ritorno, il Milan sarebbe ritornato competitivo in cosi poco tempo? A sei anni di distanza, lla sua impronta è ancora ben visibile a Milanello.
Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, anche con persone diverse, continua ad usare dei concetti a cui Zlatan Ibrahimovic teneva molto e che ha riportato a Milanello: carattere e fame di vittorie, due semplici 'basi'.
