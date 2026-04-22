Van Bommel, infatti, fu uno dei candidati per prendere il posto di Stefano Pioli al Milan (la scelta ricadde poi su Fonseca). Chissà se il futuro l'olandese tornerà veramente al Milan. "Galliani, l'amministratore delegato del Milan di allora, ha chiesto a Ibra: 'Zlatan, cosa ne pensi di Mark van Bommel? Dovremmo comprarlo o no?' E Zlatan ha risposto: 'Compralo! E' buono per noi ed un giocatore scomodo per i nostri rivali... E preferisco giocare con lui che contro di lui!'", questo il ricordo dell'ex centrocampista del Milan nelle sue parole a la 'Bild'. Se un giocatore come Zlatan Ibrahimović consiglia di prenderti, vuol dire che sei un calciatore di un certo livello. E lo svedese azzeccò completamente il consiglio, visto che van Bommel diventò cruciale nel centrocampo di Massimiliano Allegri e per gli equilibri del Milan dello Scudetto, che forse i rossoneri non avrebbero vinto senza l'acquisto dell'ex Bayern Monaco. Ricordiamo i numeri dell'ex rossonero con la maglia del Diavolo: 50 presenze con un assist. Ma van Bommel aveva altre caratteristiche: faceva filtro a centrocampo come nessuno ed era un elemento fondamentale per la fase difensiva del Milan.