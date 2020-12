Milan, Van Bommel: “Arrivai anche grazie a Ibrahimovic”

MILAN NEWS – Ha giocato un anno e mezzo con il Milan, in cui ha vinto Scudetto e Supercoppa Italiana da protagonista, Mark Van Bommel. Oggi è un allenatore e, ai microfoni della Bild, ha raccontato un retroscena sul suo passaggio al Milan: “Galliani, l’amministratore delegato del Milan di allora, ha chiesto a Ibra: ‘Zlatan, cosa ne pensi di Mark van Bommel? Dovremmo comprarlo o no?’ E Zlatan ha risposto: ‘Compralo! E’ buono per noi ed un giocatore scomodo per i nostri rivali… E preferisco giocare con lui che contro di lui!'”

Poi, ha raccontato anche di avere paura di Zlatan Ibrahimovic come avversario, durante un match in Nazionale: “Ibra era lì quando ho detto ai miei compagni di squadra all’intervallo: ‘Ragazzi, dovete aiutarmi, perché mi prenderà a calci quando la palla non è vicina!’ Anche io avevo paura di lui”.

