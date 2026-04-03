Per non parlare poi del racconto di Rabiot su Ibrahimovic: "Il primo “scontro” con Ibrahimovic ci fu durante una partita estiva negli Stati Uniti, un’amichevole. Se la prese con me perché secondo lui non avevo fatto il movimento giusto per ricevere un passaggio. Perse palla e io rimediai un giallo facendo fallo su un rivale per recuperarla. Così mi arrabbiai con Zlatan e, sbagliando, lo insultai. Fu poco elegante da parte mia. Comunque finì tutto lì. L’altra volta fu in allenamento. Venimmo alle mani, ma quel giorno Ibrahimovic mi aveva un po’ preso di mira. A lui piacciono i tipi di carattere, come me. Siamo rimasti in buoni rapporti". Tutti avvenimenti e ostacoli che hanno rafforzato ulteriormente Rabiot che ora è uno dei giocatori più importanti del Milan, se non il più importante, basti vedere la differenza di risultati con lui in campo e senza di lui in campo. Il francese è cresciuto tantissimo in carriera e lo sta dimostrando in rossonero dove in poche settimane è diventato leader dello spogliatoio. E ora per il francese c'è un'ulteriore sfida: otto giornate di campionato per sperare nel sogno Scudetto con il Milan.