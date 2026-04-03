Giorno importante per il Milan: oggi 3 aprile 2026 Adrien Rabiot compie 31 anni. Il francese è arrivato all'ultimo secondo del calciomercato estivo scorso e ha cambiato subito il centrocampo del Diavolo. Rabiot non ha avuto una carriera facile sotto alcuni punti di vista, caratterizzata anche da vari 'screzi'. Cresciuto calcisticamente nel PSG fu messo fuori rosa nel 2018 dopo che non ci fu l'accordo per il rinnovo del contratto. Fu rottura totale con il club francese con Rabiot che si trasferì poi alla Juventus. Anche la storia di Rabiot con la Francia non è sempre stata rosa e fiori: Mondiale 2018 no secco del centrocampista ex Paris Saint-Germain a figurare come riserva nella nazionale francese, con Deschamps che decise di lasciarlo fuori dalla lista dei 23. Dopo due anni fu di nuovo convocato e ora è uno dei perni più importanti di una Nazionale formidabile.
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Rabiot, dai problemi con la Francia e il PSG a perno fondamentale del Milan
Rabiot cruciale per il Milan
Per non parlare poi del racconto di Rabiot su Ibrahimovic: "Il primo “scontro” con Ibrahimovic ci fu durante una partita estiva negli Stati Uniti, un’amichevole. Se la prese con me perché secondo lui non avevo fatto il movimento giusto per ricevere un passaggio. Perse palla e io rimediai un giallo facendo fallo su un rivale per recuperarla. Così mi arrabbiai con Zlatan e, sbagliando, lo insultai. Fu poco elegante da parte mia. Comunque finì tutto lì. L’altra volta fu in allenamento. Venimmo alle mani, ma quel giorno Ibrahimovic mi aveva un po’ preso di mira. A lui piacciono i tipi di carattere, come me. Siamo rimasti in buoni rapporti". Tutti avvenimenti e ostacoli che hanno rafforzato ulteriormente Rabiot che ora è uno dei giocatori più importanti del Milan, se non il più importante, basti vedere la differenza di risultati con lui in campo e senza di lui in campo. Il francese è cresciuto tantissimo in carriera e lo sta dimostrando in rossonero dove in poche settimane è diventato leader dello spogliatoio. E ora per il francese c'è un'ulteriore sfida: otto giornate di campionato per sperare nel sogno Scudetto con il Milan.
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