PIANETAMILAN la storia amarcord 7 aprile 1907: esattamente 119 anni fa il Milan vinceva il terzo scudetto della propria storia

AMARCORD

7 aprile 1907: esattamente 119 anni fa il Milan vinceva il terzo scudetto della propria storia

Il 7 aprile del Milan di Angeloni: 119 anni fa i rossoneri vincevano il tricolore
119 anni fa, il Milan conquistava il terzo titolo della sua storia battendo l’Andrea Doria 2-0 nel girone finale: decisivi Treré e Madler
Redazione PM

Il 7 aprile 1907 è una data che occupa un posto preciso nella memoria rossonera. Esattamente 119 anni fa, il Milan conquistava il terzo scudetto della propria storia, chiudendo i conti nel girone finale a tre squadre contro Andrea Doria e Torino.

Il titolo arrivò grazie al successo per 2-0 sul campo della Doria, nella penultima giornata del triangolare decisivo. A firmare la vittoria furono le reti di Treré e Madler, marcatori di una sfida che consegnò ai rossoneri un nuovo tricolore, appena otto anni dopo la fondazione del club, avvenuta il 16 dicembre 1899.

LEGGI ANCHE

Il Milan di Angeloni e i protagonisti del 1907

—  

In panchina sedeva Daniele Angeloni, guida tecnica di una squadra che stava contribuendo a scrivere le prime prime pagine della storia milanista. Quel giorno il Milan scese in campo con: Radice; Meschia, Moda I; Bosshard, At. Trerè II, G. Piazza; Al. Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler. Arbitro dell’incontro il signor Armano di Torino.

Fu il terzo dei 19 scudetti conquistati dal Milan nella sua gloriosa storia :un successo che consolidò il club tra le realtà più importanti del calcio italiano nascente e pose le basi di una tradizione vincente destinata a durare nei decenni.

Leggi anche
Rabiot, dai problemi con la Francia e il PSG a perno fondamentale del Milan
I 50 anni di Seedorf: il battibecco con Ancelotti. Maldini: “Giocare con lui un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA