Il 7 aprile del Milan di Angeloni: 119 anni fa i rossoneri vincevano il tricolore

Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League?
Il Milan di Angeloni e i protagonisti del 1907—
In panchina sedeva Daniele Angeloni, guida tecnica di una squadra che stava contribuendo a scrivere le prime prime pagine della storia milanista. Quel giorno il Milan scese in campo con: Radice; Meschia, Moda I; Bosshard, At. Trerè II, G. Piazza; Al. Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler. Arbitro dell’incontro il signor Armano di Torino.
Fu il terzo dei 19 scudetti conquistati dal Milan nella sua gloriosa storia :un successo che consolidò il club tra le realtà più importanti del calcio italiano nascente e pose le basi di una tradizione vincente destinata a durare nei decenni.
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