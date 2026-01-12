Milan Memories. Oggi Romagnoli compie 31 anni e il suo percorso continua lontano dal Milan, ma quella frase resta scolpita nel tempo: “Scelsi il 13 di Nesta, non il 46”. Perché racconta una verità semplice e potente

Redazione 12 gennaio - 15:25

Oggi, 12 gennaio, Alessio Romagnoli compie 31 anni (qui il ricordo del trionfo con il Milan). Un compleanno che diventa l’occasione ideale per tornare su una frase che racconta molto più di partite e statistiche chi è stato Romagnoli nel suo percorso al Milan. Non un episodio isolato, ma una decisione presa all’inizio della sua avventura rossonera e rimasta nel tempo come segno identitario.