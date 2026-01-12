Pianeta Milan
ULTIME MILAN NEWS

Milan Memories. Oggi Romagnoli compie 31 anni e il suo percorso continua lontano dal Milan, ma quella frase resta scolpita nel tempo: “Scelsi il 13 di Nesta, non il 46”. Perché racconta una verità semplice e potente
Oggi, 12 gennaio, Alessio Romagnoli compie 31 anni (qui il ricordo del trionfo con il Milan). Un compleanno che diventa l’occasione ideale per tornare su una frase che racconta molto più di partite e statistiche chi è stato Romagnoli nel suo percorso al Milan. Non un episodio isolato, ma una decisione presa all’inizio della sua avventura rossonera e rimasta nel tempo come segno identitario.

Il rifiuto del 46 e il significato della 13

—  

Romagnoli avrebbe potuto scegliere il 46, il numero iconico di Valentino Rossi, simbolo di carisma e popolarità. Non lo fece. Preferì la 13, spiegandolo con parole semplici ma profondissime: “Ho scelto la 13 per Nesta”. Una frase che riassume perfettamente il suo modo di vivere il calcio, lontano dall’esibizione e vicino al rispetto.

Una maglia che al Milan pesa davvero

—  

Nel calcio moderno i numeri di maglia sono spesso marketing personale. Romagnoli ha fatto l’opposto, scegliendo un numero che al Milan ha un peso specifico enorme perché legato ad Alessandro Nesta, uno dei più grandi difensori della storia rossonera. Non una scelta per imitare, ma per rendere omaggio a un modello tecnico e umano.

La 13 come seconda pelle

—  

Indossare la 13 al Milan significa accettare il confronto costante con il passato. Romagnoli lo ha fatto senza proclami, stagione dopo stagione, trasformando quella maglia in una seconda pelle. Con la 13 è cresciuto, ha sbagliato, è maturato, fino a diventare capitano del Milan in uno dei momenti più delicati della storia recente del club.

Dalla responsabilità allo Scudetto

—  

Con la stessa maglia numero 13, Romagnoli ha alzato nel 2022 uno Scudetto storico, riportando il Milan sul tetto d’Italia dopo undici anni.

Di Canio: "Bernardo Silva può arrivare in Serie A a gennaio". Possibile per il Milan? L'analisi>>>

Un’immagine che chiude idealmente il cerchio: un numero legato a Nesta che torna a vincere attraverso un difensore cresciuto nel rispetto della maglia e della sua storia. A 31 anni resta una frase simbolo. (di Francesco Fredianelli)

