Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord “Mister, devo dire una cosa importante”: Milan, la gag Ancelotti-Kaladze sul compleanno di Gattuso

AMARCORD

“Mister, devo dire una cosa importante”: Milan, la gag Ancelotti-Kaladze sul compleanno di Gattuso

Ex Milan, è il 48° compleanno di Gattuso: il siparietto tutto da ridere con Ancelotti e Kaladze
Oggi Gennaro Ivan Gattuso, detto 'Rino' o 'Ringhio', ex centrocampista (1999-2012) e allenatore (2017-2019) del Milan, attualmente Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, festeggia il suo 48° compleanno. Ricordate questo aneddoto?
Daniele Triolo Redattore 

Nato a Corigliano Calabro (CS) il 9 gennaio 1978, oggi Gennaro Ivan Gattuso, ex centrocampista (1999-2012) ed ex allenatore (2017-2019) del Milan, festeggia il suo 48° compleanno.

L'attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, da calciatore rossonero, ha vinto 2 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Supercoppe Italiane, una Coppa del Mondo per Club e una Coppa Italia. Gattuso, con la maglia numero 8 del Milan, ha totalizzato 468 partite, segnando 11 gol e fornendo 20 assist. Ma ha anche offerto, oltre a tante lotte in mezzo al campo, momenti di ilarità fuori dal rettangolo di gioco.

LEGGI ANCHE

Quale miglior modo, per augurare buon compleanno a 'Rino' (o 'Ringhio') Gattuso, se non ricordare il simpatico siparietto che vide protagonisti lui, l'allora compagno di squadra Kakhaber Kaladze e l'ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti, proprio incentrato sulla celebrazione della ricorrenza dell'ex mediano rossonero? Ecco un breve estratto su quell'aneddoto da 'Preferisco la coppa', autobiografia di Ancelotti.

LEGGI ANCHE: Milan, un ex interista per rinforzare la difesa: sfida lanciata alla Juventus! Le ultime news >>>

"Gattuso stava impazzendo per colpa di Kaladze. Il compleanno di Rino è il 9 gennaio. Qualche giorno prima, all'inizio di un allenamento, Kaladze ci ha fermati tutti e ha chiesto la parola. "Mister, scusa ma devo dire una cosa importante".

"Prego Kakha".

"Mancano 3 giorni al compleanno di Gattuso".

Forse gli era saltata qualche rotella, ma abbiamo fatto finta di niente. La sera a cena, di nuovo "Scusate ragazzi devo parlarvi".

"Dicci Kakha".

"Mancano due giorni e quattordici ora al compleanno di Gattuso".

Il mattino seguente stessa scena. Ha alzato la mano e io non l'ho neanche lasciato parlare: "Vai Kakha ...".

"Mancano due giorni al compleanno di Rino Gattuso."

I compagni cominciavano a ridere, Rino a incazzarsi. Si sentiva tirato in mezzo. Il conto alla rovescia è diventato un tormentone fino alla notte dell'8 gennaio. "Ragazzi mancano 3 ore al compleanno di Gattuso"

Rino ormai non riusciva più a controllarsi. L'avrebbe preso a bastonate. Finalmente poi è arrivato il 9 gennaio: niente. Zero. Tutti zitti. Il silenzio dei giorni peggiori. Allora sono intervenuto io: "Kakha, non è che per caso hai qualcosa da dire?"

"No mister, e perché mai dovrei parlare?"

"Ma non ti sei dimenticato niente?"

"Direi proprio di no".

Ho guardato Rino con la coda dell'occhio, era carico come una bomba, pronto ad esplodere. Si è tenuto, pensava di aver vinto lui. Il 10 gennaio, a colazione, in ritiro, Kaladze si è avvicinato a me con una faccia tristissima. Sembrava che fosse successo qualcosa di grave: perciò mi sono preoccupato e ad alta voce gli ho chiesto: "Ma c'è qualcosa che non va?"

"Sì, mister, mancano 364 giorni al compleanno di Gattuso"

Boato in sala, eravamo di fronte a un genio.

Subito rincorso da Rino, che lo ha raggiunto e gli ha tirato un sacco di mazzate. Credo sia lì che Kakha ha iniziato a sentire i primi scricchiolii al ginocchio".

Leggi anche
Milan, 4 Gennaio 1987: Maldini segna il suo primo gol con i colori rossoneri
Milan, 2 gennaio 2020: il giorno in cui Ibrahimovic cambiò il destino dei rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA