Milan, 4 Gennaio 1987: Maldini segna il suo primo gol con i colori rossoneri

Oggi, 39 anni fa, il 4 gennaio 1987, Paolo Maldini, storico capitano e bandiera del Milan, segnava il suo primo gol con i colori rossoneri...
Alessia Scataglini

Oggi, 39 anni fa, il 4 gennaio 1987, Paolo Maldini, storico capitano e bandiera del Milan, segnava il suo primo gol con i colori rossoneri in un Como-Milan. Era la 14esima giornata di Serie A e i rossoneri non dicevano a Como da ben 11 lunghi anni, troppi. Digiuno che si stoppò proprio grazie a Maldini che, dopo una respinta del tiro di Pietro Paolo Virdis, insaccò il pallone in rete. Il primo di 29 gol diparte di un calciatore che sarebbe diventato il capitano per eccellenza. Con i rossoneri Maldini trascorse ben 31 (tra giovanili e prima squadra) vincendo innumerevoli trofei. Ecco, di seguito, l'elenco:

  • 7 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992- 93, 1993-94, 1995-

  • 96, 1998-99, 2003-04)

  • 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

  • 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990)

  • 1 Mondiale per Club (2007)

  • 5 Supercoppe Europee (1990, 1991, 1995, 2003, 2007)

  • 1 Coppa Italia (2003)

  • Supercoppe di Lega (1989, 1992, 1993, 1994, 2004)

  • 1 Mundialito per Clubs (1987).

    • Una vera e propria leggenda che, dopo suo padre Cesare, ha saputo conquistare il cuore di tutti i tifosi. Ecco, di seguito, il tabelline della gara:

    Reti: 62' P. Maldini

    COMO: Paradisi, Tempestilli, Bruno, Centi, Maccoppi, Albiero, Moz, Invernizzi, Mattei, Notaristefano (85' Guerrini), Todesco (76' Mazzuccato) - All.: Mondonico

    MILAN: G. Galli, Tassotti, Bonetti, Baresi, Di Bartolomei, P. Maldini, Donadoni, Wilkins, Galderisi, Massaro, Virdis - All.: Liedholm

    Arbitro: Pairetto

