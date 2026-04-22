"Un fenomeno, per me è stata l'arma in più di quest'anno. Quando è arrivato sembrava uno sfigato. Dicevo 'ma chi abbiamo preso?'. Pian, piano, dopo due giorni, ho detto 'eccolo là, questo è un altro fenomeno che ci fa la differenza. Grazie che questi giocatori esistono", questa la celebre frase di Gennaro Gattuso a Milan Channel sull'impatto della leggenda rossonera Ricardo Kaká. Oggi, 22 aprile 2026, l'ex fantasista del Milan compie 44 anni. Dal suo primo addio al Diavolo (il Real Madrid lo acquistò nel 2009 per ben 67 milioni di euro), il Milan non ha più avuto un campione al suo livello. Classe, tecnica e tanto altro: nessuno ha più raggiunto il Kaká rossonero. Le parole di Gattuso sono significative e di storie sul brasiliano si sprecano.
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“Abbiamo preso un fenomeno”, la notte di Manchester, il Pallone d’Oro prima degli ‘alieni’: chi era Kaká
Buon compleanno alla leggenda del Milan Kaká
Come raccontato da Adriano Galliani in un'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' nel 2022: "Dopo il primissimo allenamento Ancelotti mi disse, parlando del 22, ‘hai preso un fenomeno’. Più avanti Rui Costa mi fece una delle rare telefonate intelligenti ricevute da un calciatore, chiedendomi di farlo andare via perché il nuovo compagno era troppo forte, oltre che molto più giovane". E parliamo di Rui Costa, un giocatore che facevano la differenza in un Milan di stella. Questo per capire la caratura impressionante di Kaká. Significativi anche i numeri del brasiliano con il Milan: 104 gol, 81 assist in 307 presenze totali. Vi ricordate la notte di Champions League contro il Manchester United (stagione 2006/07)? Stadio 'Old Trafford' e per il brasiliano una partita da consegnare alla leggenda con due gol d'autore. Quel Milan vincerà la sua settima Champions League, con Kaká lanciato nella stratosfera e vincitore del Pallone d'Oro nel 2007. Il brasiliano fu l'ultimo a vincere il maggiore premio individuale del Mondo del calcio prima del dominio della coppia di 'alieni' formata da Cristiano Ronaldo e Messi (fermato nel 2018 da Modrić). Una leggenda, un campione assoluto che manca come l'acqua nel deserto nel Milan di oggi.
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