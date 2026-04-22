"Un fenomeno, per me è stata l'arma in più di quest'anno. Quando è arrivato sembrava uno sfigato. Dicevo 'ma chi abbiamo preso?'. Pian, piano, dopo due giorni, ho detto 'eccolo là, questo è un altro fenomeno che ci fa la differenza. Grazie che questi giocatori esistono", questa la celebre frase di Gennaro Gattuso a Milan Channel sull'impatto della leggenda rossonera Ricardo Kaká. Oggi, 22 aprile 2026, l'ex fantasista del Milan compie 44 anni. Dal suo primo addio al Diavolo (il Real Madrid lo acquistò nel 2009 per ben 67 milioni di euro), il Milan non ha più avuto un campione al suo livello. Classe, tecnica e tanto altro: nessuno ha più raggiunto il Kaká rossonero. Le parole di Gattuso sono significative e di storie sul brasiliano si sprecano.