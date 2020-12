Milan, Kakà: “Il gol contro il Manchester United il più bello in carriera”

Milan, il gol più bello di Kakà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà, in una lunga intervista ai microfoni di ‘Sky Sports’, ha raccontato il gol preferito della sua carriera. Ecco gli altri due sul podio: “Il gol all’Argentina all’Emirates è uno dei primi tre della mia carriera. Gli altri sono quelli contro il Fenerbahce a San Siro e quello con il Manchester United all’Old Trafford. Non mi sono mai accorto che, dei primi tre gol in carriera, due erano in Inghilterra. Il gol contro il Manchester United in semifinale è probabilmente il gol più bello che abbia mai segnato“. Ecco le altre curiosità svelate da Kakà nella sua intervista integrale >>>