Ibrahimovic: “Mbappé ricorda Ronaldo il Fenomeno. Haaland è fortissimo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha espresso il suo parere in merito a due giovani calciatori come Mbappé e Haaland

Intervenuto ai microfoni di 'CBS', Zlatan Ibrahimovic ha detto quali sono i giovani calciatori che gli piacciono di più. Queste le parole dell'attaccante del Milan: "Mi piacciono i giocatori eleganti, i giocatori che sono più completi possibile. Quando sei un giocatore di calcio capisci come si muovono, come pensano e come agiscono gli altri calciatori. Mi piacciono quei giocatori che prevedono le cose prima che queste accadano. Chi è il più elegante? Credo che Mbappe ricordi un po' Ronaldo il Fenomeno. È molto elegante nel suo gioco. Poi Haaland. È fortissimo perché è ossessionato dal gol. In lui vedo intelligenza, vuol solo segnare e sa farlo bene". Milan, le top news di oggi: Cairo placa le voci su Bremer.