Serie A Femminile, Milan-Sampdoria 4-0: ecco gol e highlights (Video)

Il Milan Femminile asfalta la Sampdoria con un secco 4-0. Alia Guagni protagonista con tre assist: ecco gol e highlights della partita

Bellissima vittoria del Milan Femminile, che in campionato archivia la pratica Fiorentina con un secco 4-0. La neo arrivata Alia Guagni protagonista assoluta con tre assist, uno di questi per Martina Piemonte, al primo gol in maglia rossonera. In evidenza anche Lindsey Thomas, autrice di una doppietta e il capitano Valentina Bergamaschi. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal profilo Twitter del Milan.