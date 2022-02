Salernitana-Milan 2-2: gol e highlights (26^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Pareggio amaro, Ante Rebic evita la sconfitta

Una serata da dimenticare. Contro la Salernitana il Milan poteva davvero dare un grande segnale al campionato portandosi, anche se momentaneamente, a quattro punti dall'Inter. I nerazzurri, con due partite in meno, avrebbero avuto addosso una pressione non indifferente. E invece nulla di fatto. Eppure la serata dei rossoneri inizia nel migliore dei modi: Theo Hernandez si fa tutto il campo alla sua maniera e offre una palla d'oro a Junior Messias, che non spreca. Da qui in poi manca la giusta gestione della partita e i padroni di casa sfruttano un errore evidente di Mike Maignan in uscita, mettendo in pari il risultato con una sforbiciata di Federico Bonazzoli. Milan Djuric porta in vantaggio i granata, ma Ante Rebić evita la sconfitta con un tiro dalla distanza. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal canale YouTube del Milan.