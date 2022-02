Mercato Milan – Via dal Liverpool a zero, può essere l’attaccante del futuro

L'attaccante del Liverpool a parametro zero è un'occasione da non perdere | Mercato Milan News (Getty Images)

È innegabile come la pandemia, oltre alle abitudini del mondo intero, abbia cambiato anche il mercato del calcio internazionale. Sempre più club hanno adottato una linea sostenibile per combattere la crisi economica. Il Milan non ha mai nascosto il suo voler essere competitivo, ma senza rivoluzionare un bilancio che sta migliorando di anno in anno grazie ad una gestione attenta e virtuosa. Pur senza spese folli, i rossoneri sono tornati ben presto a lottare per le zone alte della classifica e sono riusciti a partecipare alla Champions League dopo oltre 7 anni. Il progetto si svilupperà in questo modo anche nei prossimi anni, tra qualche investimento importante e scelte oculate.