Roma-Milan 1-2: gol e highlights (11^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Roma-Milan 1-2: super Zlatan Ibrahimović allo stadio 'Olimpico', una rete su calcio di punizione ed un rigore procurato

Il Milan di Stefano Pioli non si ferma più. I rossoneri conquistando la loro decima vittoria in undici partite di questa edizione della Serie A . E lo fanno sul campo dello stadio 'Olimpico', contro la Roma di José Mourinho che, fino a qualche ora fa, era imbattuta tra le mura amiche in questa stagione.

Dopo che, però, l'arbitro Fabio Maresca aveva lasciato il Diavolo in dieci per l'espulsione di Theo Hernández, arrivata in seguito ad un fallo di Felix Afena-Gyan su Rade Krunić non ravvisato dal direttore di gara di Napoli. La Roma protesta, nel recupero, per un presunto calcio di rigore non concesso a Lorenzo Pellegrini per un fallo di Simon Kjær.