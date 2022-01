Milan-Spezia 1-2: gol e highlights (22^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Spezia 1-2: il Diavolo perde al 96' dopo essere stato derubato da un'assurda decisione arbitrale. Rivediamo tutto

Al 92' il Milan trova anche il gol-vittoria, con Junior Messias . La rete, però, non vale perché l'arbitro Marco Serra di Torino fischia, mentre il brasiliano scocca il tiro da tre punti, un fallo su Ante Rebić non concedendo la chiara ed evidente regola del vantaggio ai rossoneri. Errore grave e madornale del direttore di gara, che chiede pubblicamente scusa .

Oltre al danno, poi, la beffa. Perché al 96', in pieno recupero, in contropiede Emmanuel Gyasi manda il Diavolo all'inferno e regala tre punti insperati agli ospiti. Rivediamo, dunque, tutto quanto successo in Milan-Spezia 1-2 di 'San Siro' in questo video con gol e highlights del match pubblicato dai rossoneri sul loro canale ufficiale 'YouTube'.