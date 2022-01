Risultati Serie A – Milan-Spezia 1-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Numeri, dati e statistiche di 'San Siro'

Beffa clamorosa per il Milan , che perde a 'San Siro', 1-2 , contro lo Spezia . Primo tempo dominato dai rossoneri, che creano una valanga di occasioni da gol. Sbloccano, però, il match soltanto nel finale, con un pallonetto di Rafael Leão , dopo che Theo Hernández aveva fallito un calcio di rigore .

L'arbitro Marco Serra di Torino sbaglia tutto al 92', quando non può convalidare il gol di Junior Messias poiché il tiro a giro del brasiliano finisce in rete dopo il fischio del direttore di gara per un fallo su Ante Rebić. Mancata concessione della regola del vantaggio, errore gravissimo.