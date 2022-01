Milan-Spezia, Pioli: “L’arbitro ha commesso un errore grave”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla sconfitta odierna: "Guardiamo il risultato, era la cosa che ci interessava di più stasera. Perdere così deve darci voglia di reagire. Paghiamo un caro prezzo per i nostri errori in entrambi le fasi. Abbiamo segnato poco per quanto creato e preso troppi gol per quanto concesso. Poi ci sono altre responsabilità che non sono nostre".