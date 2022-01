Milan-Spezia, Motta: “Arbitro? A volte si dà, a volte si riceve …”

Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Spezia, partita del 22° turno della Serie A 2021-2022

Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla partita di oggi: "Penso che tutte le vittorie che abbiamo fatto fino ad oggi sono belle vittorie. I giocatori stanno lavorando tanto. Stasera abbiamo fatto una bella prestazione e avuto un risultato positivo meritatamente. Ora godiamoci questa vittoria per un giorno, poi da dopo domani pensiamo già alla prossima".

Sullo Spezia molto equilibrato sul terreno di gioco: "Ho la fortuna di avere un gruppo fantastico, anche nei momenti difficili che ci saranno in futuro. Noi proponiamo ai giocatori delle idee, ma poi sono loro i protagonisti che vanno in campo e fanno ciò che hanno fatto stasera, difendendo e attaccando insieme, e abbiamo avuto il premio alla fine di una squadra che non ha mollato".

Su quanto è stato detto su di lui nelle scorse settimane: "Ciò che si dice fuori non mi interessa, non ho tempo per queste cose. Penso ad allenare, ad avere momenti come quello di oggi. È fantastico: godiamoci la vittoria, però continuiamo con i piedi per terra. Come ha detto il nostro presidente la strada è ancora lunga e insidiosa; ci saranno momenti delicati e dobbiamo affrontarla da gruppo per raggiungere questo premio che è la salvezza".

Su cosa ha significato per lui tornare a 'San Siro': "Giocare a San Siro è sempre una fortuna. Oggi siamo fortunati come Spezia di partecipare ad un momento unico a San Siro... peccato per non averlo avuto pieno. Sappiamo delle difficoltà che abbiamo, ma sono veramente felice il gruppo".

Sull'errore dell'arbitro Marco Serra che ha deciso il match: "È successo a tutti di ricevere o di perdere qualcosa, questo è il calcio. La cosa più importante, per ciò che ci riguarda, è essere consapevoli della buona partita fatta contro il Milan: abbiamo giocato fino all'ultimo". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>

