Milan-Bologna 0-0: gli highlights (31^ giornata Serie A) | Video

Gli highlights di Milan-Bologna 0-0: ben 33 tiri dei rossoneri, ma soltanto 7 nello specchio. Due punti persi nel cammino verso lo Scudetto

Highlights Milan-Bologna - Non va oltre lo 0-0 , a 'San Siro', il Milan di Stefano Pioli nel 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 contro il Bologna di Siniša Mihajlović (non presente in panchina per motivi di salute).

Il Diavolo, infatti, sbatte sul muro difensivo eretto dalla compagine felsinea che, dopo i primi 20' in cui ha provato anche ad impensierire Mike Maignan , si è poi posizionata nella sua metà campo a protezione del pareggio per tutto il resto del match. Missione compiuta.

E il Milan? Troppo lento, compassato ed impreciso sotto rete per poter pensare di sfondare la retroguardia ospite. I rossoneri hanno tirato per ben 33 volte, ma soltanto 7 di questi tiri sono stati indirizzati in porta. Laddove, per il Bologna, ci ha pensato il portiere polacco Łukasz Skorupski ad evitare che Olivier Giroud e compagni trovassero la via della rete.