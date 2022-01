Highlights Serie A, tutti i gol della 23^ giornata | VIDEO

Il Verona ha battuto, venerdì sera, in rimonta il Bologna nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Pari a reti inviolate tra Genoa e Udinese, mentre l'Inter ha vinto in extremis per 2-1 contro il Venezia. Match del 'saturday night' terminato 0-0 tra Lazio e Atalanta, mentre Cagliari e Fiorentina hanno dato spettacolo nella gara delle 12.30, finita 1-1. Terza vittoria consecutiva per il Napoli che ha vinto il derby campano contro la Salernitana per 4-1, così come lo Spezia si è aggiudicato l'altro derby, quello ligure, contro la Sampdoria per 1-0. Pari tra Torino e Sassuolo: 1-1 il risultato finale. Chiude il turno Milan-Juventus 0-0. Vediamo tutti i gol della 23^ giornata di Serie A!