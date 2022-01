Milan-Juventus 0-0: gli highlights (23^ giornata Serie A) | Video

Gli highlights di Milan-Juventus 0-0, gara del 23° turno della Serie A 2021-2022. Poco gioco e ancora meno emozioni nella serata di San Siro

La squadra di Simone Inzaghi , infatti, ora è + 4 sul Milan di Stefano Pioli , con una partita in meno. I rossoneri, raggiunti in classifica al secondo posto dal Napoli , mantengono, sì, la Juventus di Massimiliano Allegri a - 7 , ma rischiano di veder svanire il sogno Scudetto .

Alla ripresa del campionato, agli inizi del mese di febbraio, si disputerà Inter-Milan, derby della Madonnina: sarà un incontro decisivo per le ambizioni del Diavolo in questa stagione. Sarà lotta per il titolo o 'soltanto' rincorsa per un posto in Champions League?