Milan-Juventus, Pioli: “Tomori? Recupero difficile per il derby”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita : "E' mancato il gol. La prova della squadra è stata seria, abbiamo vinto tanti contrasti. Ci è mancato l'ultimo passaggio, anche per colpa del campo. E' un risultato parzialmente positivo perchè non è quello che volevamo".

Sulla sosta : "Riposeremo un paio di giorni, poi riprenderemo a lavorare in attesa di capire quando giocheremo il derby. Tomori? Sarà difficile vederlo in campo nel derby".

Sulle occasioni non sfruttate: "Alla squadra non manca il coraggio, manca di fare la scelta giusta al momento giusto. Purtroppo con questo campo, che non deve essere un alibi, dovevamo fare sempre un passaggio in più".