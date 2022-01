Calciomercato Milan – Un top player azzurro a zero? Le ultime news

Manca una settimana al termine del calciomercato invernale ed il Milan, in queste ore, concluderà una duplice operazione. Rispedirà Pietro Pellegri al Monaco e poi formalizzerà l'acquisto di Marko Lazetić dalla Stella Rossa. Questo per quanto concerne l'attacco. Poi, fino al prossimo 31 gennaio, il Diavolo capirà se ci saranno gli estremi per portare in rossonero un degno sostituto di Simon Kjær. Altrimenti resterà così fino a fine stagione. E per l'estate?