Crotone-Milan 0-2: gol e highlights (2^ giornata Serie A) | Video

Crotone-Milan 0-2, gol e highlights del match dello ‘Scida’

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Ieri pomeriggio, allo stadio ‘Ezio Scida‘, Crotone-Milan è terminata 0-2. Il Diavolo, dunque, ha conquistato i suoi primi tre punti in trasferta nel campionato di Serie A 2020-2021. La partita si è decisa a cavallo tra il primo ed il secondo tempo. Nel recupero della prima frazione di gioco, il calcio di rigore trasformato da Franck Kessié. In apertura della seconda, il primo gol italiano di Brahim Díaz. Infortunio al braccio per Ante Rebić: per il croato, una lussazione del gomito sinistro. Vediamo, in questo video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Crotone-Milan della 2^ giornata di campionato.

