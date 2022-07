Colonia-Milan 1-2: gol e highlights della ‘Telekom Cup’ (VIDEO)

Il Milan ha battuto il Colonia per 2-1 grazie ad una doppietta di Olivier Giroud: ecco i gol e gli highlights della gara amichevole

Ottima vittoria del Milan di Stefano Pioli che, questa sera, ha battuto in amichevole il Colonia per 2-1. Per i rossoneri gol firmati entrambi da Olivier Giroud, autore di due belle realizzazioni. Inutile il gol nel finale di gara dei tedeschi, i quali hanno accorciato le distanze grazie ad un gol di Dietz. Di seguito, i gol e gli highlights di Colonia-Milan pubblicati dai rossoneri sul loro canale YouTube.