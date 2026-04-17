Domani 18 aprile 2026 torna in campo il Milan Primavera di Giovanni Renna: ecco dove e come seguire la partita con il Sassuolo in streaming. Tutti i dettagli

Il Milan Primavera continua con la sua stagione con l'obiettivo primario di fare crescere i giovani rossoneri per il doppio salto: prima Milan Futuro, poi Prima Squadra. Non è un caso che molti talenti già si dividono tra l'Under 20 e l'Under 23 rossonera. Dopo 33 giornate di campionato i ragazzi di Giovanni Renna si trovano al tredicesimo posto con 43 punti. Il Milan Primavera arriva dalla vittoria per 2-0 contro il Lecce e lo 0-0 contro l'Atalanta.