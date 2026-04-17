Il Milan Primavera continua con la sua stagione con l'obiettivo primario di fare crescere i giovani rossoneri per il doppio salto: prima Milan Futuro, poi Prima Squadra. Non è un caso che molti talenti già si dividono tra l'Under 20 e l'Under 23 rossonera. Dopo 33 giornate di campionato i ragazzi di Giovanni Renna si trovano al tredicesimo posto con 43 punti. Il Milan Primavera arriva dalla vittoria per 2-0 contro il Lecce e lo 0-0 contro l'Atalanta.
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera, Sassuolo contro il Milan: ecco dove e quando vedere la partita in streaming e in tv
MILAN PRIMAVERA
Primavera, Sassuolo contro il Milan: ecco dove e quando vedere la partita in streaming e in tv
Domani 18 aprile 2026 torna in campo il Milan Primavera di Giovanni Renna: ecco dove e come seguire la partita con il Sassuolo in streaming. Tutti i dettagli
Domani i giovani rossoneri torneranno in campo per sfidare il Sassuolo: gara che si giocherà alle 15:00 del 18 aprile 2026 presso lo 'Stadio Enzo Ricci'. Dove vedere la sfida del Milan Primavera contro il Sassuolo Primavera? Come ogni partita del campionato Primavera, la partita valida per la 34^ giornata andrà in onda in diretta TV e streaming su Sportitalia. Pianeta Milan vi offrirà il live della partita con commento, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti alla fine della gara.
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