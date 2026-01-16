PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera, Milan-Fiorentina termina 3-3: tre volte avanti e poi sempre recuperati, così non va. Il commento

MILAN PRIMAVERA

Primavera, Milan-Fiorentina termina 3-3: tre volte avanti e poi sempre recuperati, così non va. Il commento

Primavera, Milan-Fiorentina 3-3: buttati tre vantaggi dai rossoneri. Così no!
Finita allo 'Sportitalia Village' la partita Milan-Fiorentina, 20^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Redazione

Si è disputata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, la partita Milan-Fiorentina, valida per la 20^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 3-3, in gol per i rossoneri Angelicchio, Vladimirov e Castiello. Vediamo com'è andata!

Primavera, Milan-Fiorentina: la cronaca del primo tempo

—  

Nella prima parte del primo tempo le due squadre si studiano, senza andare mai vicine al gol. Tanta pressione della Fiorentina, col Milan che prova a uscire con lanci lunghi su Scotti e Lontani. Si registra al 12' il primo tiro del match con Angelicchio. Il centrocampista del Milan tira da fuori area ma il tiro non rappresenta nessun pericolo per gli ospiti. Pochi minuti le prime due occasioni del match, con il capitano rossonero Scotti che va vicino al gol del vantaggio dopo un guizzo in area e con Lontani che sfiora all'1-0 con un sinistro velenoso.

LEGGI ANCHE

Poi si fa vedere la Fiorentina con un cross pericoloso dalla sinistra di Mazzeo, sventato dall'uscita di Longoni. Poco dopo la metà di frazione, segna il Milan con Angelicchio. Il classe 2009 (il più piccolo in campo) la sblocca dopo un bel cross di Lontani, finito dopo un rimpallo sui piedi del centrocampista rossonero. Tanta emozione per Mattia Angelicchio, al debutto da titolare in campionato. Dal gol subito la Fiorentina ci prova ma senza risultare veramente pericolosa nei pressi della porta difesa da Longoni. Si va negli spogliatoi col risultato di 1-0 per il Milan.

Primavera, Milan-Fiorentina: la cronaca del secondo tempo

—  

Secondo tempo in cui accade di tutto. Dopo 1' Cissé commette un fallo da rigore su Evangelista, trasformato da Puzzoli che vale l'1-1 della Fiorentina. In seguito, il Milan protesta per un presunto contatto di braccio in area di rigore. Per l'arbitro non c'è nulla. Dopo l'occasione in contropiede di Jallow, il Milan alza la pressione e ritrova il vantaggio con Vladimirov, bravo di testa dopo un assist perfetto di Lontani su punizione. Passano i minuti e le squadre collezionano occasioni. Da sottolineare il palo colpito da Castiello al primo pallone toccato dopo essere subentrato per Scotti.

LEGGI ANCHE: Maignan è straordinario: è il giocatore più decisivo del Milan. Ecco i punti che ha dato al Diavolo

Da qui in poi il delirio. Prima la Fiorentina pareggia con Jallow che vince il duello in velocità con Colombo e segna il 2-2 della Viola. Un minuto dopo è il Milan a segnare con Castiello. Cross dalla destra di Nolli, l'80 rossonero in spaccata segna con la punta un gol da vero attaccante. La gioia rossonera, però, dura poco. Nel recupero la Fiorentina pareggia di nuovo con Conti. Alla fine, la partita termina 3-3. Risultato pirotecnico che evidenzia la voglia di entrambe le squadre di uscire dal campo coi 3 punti. Rimane l'amaro in bocca per i rossoneri che vanno avanti 3 volte sul punteggio ma poi si fanno sempre recuperare, complici alcune sbavature difensive. Se si vuole puntare alla vetta, Renna deve sistemare qualcosa a livello di concentrazione.

Leggi anche
Primavera 1, pagelle Milan-Fiorentina 3-3: male Colombo. Castiello svolta dalla panchina....
Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: Renna va con la coppia Scotti-Lontani

© RIPRODUZIONE RISERVATA