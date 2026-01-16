Primavera, Milan-Fiorentina 3-3: buttati tre vantaggi dai rossoneri. Così no!

Poi si fa vedere la Fiorentina con un cross pericoloso dalla sinistra di Mazzeo, sventato dall'uscita di Longoni. Poco dopo la metà di frazione, segna il Milan con Angelicchio. Il classe 2009 (il più piccolo in campo) la sblocca dopo un bel cross di Lontani, finito dopo un rimpallo sui piedi del centrocampista rossonero. Tanta emozione per Mattia Angelicchio, al debutto da titolare in campionato. Dal gol subito la Fiorentina ci prova ma senza risultare veramente pericolosa nei pressi della porta difesa da Longoni. Si va negli spogliatoi col risultato di 1-0 per il Milan.
Primavera, Milan-Fiorentina: la cronaca del secondo tempo—
Secondo tempo in cui accade di tutto. Dopo 1' Cissé commette un fallo da rigore su Evangelista, trasformato da Puzzoli che vale l'1-1 della Fiorentina. In seguito, il Milan protesta per un presunto contatto di braccio in area di rigore. Per l'arbitro non c'è nulla. Dopo l'occasione in contropiede di Jallow, il Milan alza la pressione e ritrova il vantaggio con Vladimirov, bravo di testa dopo un assist perfetto di Lontani su punizione. Passano i minuti e le squadre collezionano occasioni. Da sottolineare il palo colpito da Castiello al primo pallone toccato dopo essere subentrato per Scotti.
Da qui in poi il delirio. Prima la Fiorentina pareggia con Jallow che vince il duello in velocità con Colombo e segna il 2-2 della Viola. Un minuto dopo è il Milan a segnare con Castiello. Cross dalla destra di Nolli, l'80 rossonero in spaccata segna con la punta un gol da vero attaccante. La gioia rossonera, però, dura poco. Nel recupero la Fiorentina pareggia di nuovo con Conti. Alla fine, la partita termina 3-3. Risultato pirotecnico che evidenzia la voglia di entrambe le squadre di uscire dal campo coi 3 punti. Rimane l'amaro in bocca per i rossoneri che vanno avanti 3 volte sul punteggio ma poi si fanno sempre recuperare, complici alcune sbavature difensive. Se si vuole puntare alla vetta, Renna deve sistemare qualcosa a livello di concentrazione.
