Primavera, Milan-Fiorentina 3-3: buttati tre vantaggi dai rossoneri. Così no!

Si è disputata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, la partita Milan-Fiorentina, valida per la 20^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 3-3, in gol per i rossoneri Angelicchio, Vladimirov e Castiello. Vediamo com'è andata!