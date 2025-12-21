Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: torna Castiello con Lontani davanti

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: torna Castiello con Lontani davanti

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: torna Castiello
Napoli-Milan, ecco le scelte ufficiali di Renna e Rocco per il match della 17a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Stadio Giuseppe Piccolo'
Redazione

Tra pochi minuti Milan e Napoli, scenderanno in campo 'Stadio Giuseppe Piccolo' per sfidarsi nel match valido per la 17^ giornata del campionato Primavera 1. Il Milan di Giovanni Renna sta attraversando una stagione fatta di alti e bassi. La squadra rossonera si trova al dodicesimo posto con 22 punti, ma arriva da tre risultati utili consecutivi. Dopo il KO nel derby contro l'Inter, infatti, il Milan Primavera ha pareggiato per 1-1 contro Bologna e Verona, mentre ha vinto l'ultima partita contro il Parma.

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan

—  

NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disposizione: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D'Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. Allenatore: Dario Rocco

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, tanti nomi per la difesa rossonera. Le ultime su Maignan e sulla terza maglia dell'anno prossimo

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disposizione: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna

Leggi anche
Settore giovanile: weekend pazzesco per il Milan, i risultati
Il Milan Primavera sorride: battuto il Parma grazie a Zukic e Scotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA