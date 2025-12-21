Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: torna Castiello

Tra pochi minuti Milan e Napoli, scenderanno in campo 'Stadio Giuseppe Piccolo' per sfidarsi nel match valido per la 17^ giornata del campionato Primavera 1. Il Milan di Giovanni Renna sta attraversando una stagione fatta di alti e bassi. La squadra rossonera si trova al dodicesimo posto con 22 punti, ma arriva da tre risultati utili consecutivi. Dopo il KO nel derby contro l'Inter, infatti, il Milan Primavera ha pareggiato per 1-1 contro Bologna e Verona, mentre ha vinto l'ultima partita contro il Parma.