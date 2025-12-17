Un weekend pieno zeppo di impegni per il Settore Giovanile del Milan. Bellissima vittoria della Primavera Femminile, che batte l'Hellas Verona e sale in classifica. Nulla da fare per l'U18: un semplice 0-0. Rinviata invece la gare contro l'Atalanta dell'U15. Ecco, di seguito, un resoconto con tutti i risultati:
(Fonte acmilan.com) - Tante soddisfazioni nel freddo weekend di metà dicembre per le squadre del nostro Settore Giovanile. Vittoria importante per la Primavera femminile, che supera l'Hellas Verona e si conferma ai piani alti della classifica mentre non va oltre lo 0-0 - contro la stessa squadra scaligera - l'Under 18. Doppio successo per le due Under 17 rossonere, fa bene anche l'Under 16 di Parolo sul campo dell'Atalanta.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
