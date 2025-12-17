Pianeta Milan
Un weekend pieno zeppo di impegni per il Settore Giovanile del Milan. Bellissima vittoria della Primavera Femminile: tutti i risultati
Un weekend pieno zeppo di impegni per il Settore Giovanile del Milan. Bellissima vittoria della Primavera Femminile, che batte l'Hellas Verona e sale in classifica. Nulla da fare per l'U18: un semplice 0-0. Rinviata invece la gare contro l'Atalanta dell'U15. Ecco, di seguito, un resoconto con tutti i risultati:

(Fonte acmilan.com) - Tante soddisfazioni nel freddo weekend di metà dicembre per le squadre del nostro Settore Giovanile. Vittoria importante per la Primavera femminile, che supera l'Hellas Verona e si conferma ai piani alti della classifica mentre non va oltre lo 0-0 - contro la stessa squadra scaligera - l'Under 18. Doppio successo per le due Under 17 rossonere, fa bene anche l'Under 16 di Parolo sul campo dell'Atalanta.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

  • PRIMAVERA: 15ª giornata, Bologna-Milan 1-1 (24' Lontani)

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Hellas Verona 3-1 (14' Artioli, 31' Appiah, 24'st Strauss)

  • UNDER 18: 15ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-0

  • UNDER 17: 13ª giornata, Milan-Udinese 4-2 (3' e 47' Menon, 23' Avogadro, 32' Rusu)

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Locate-Milan 0-2 (11' Ferranti, 35'st Fiore)

  • UNDER 16: 12ª giornata, Atalanta-Milan 0-2 (18' De Nicola, 44'st Marasco)

  • UNDER 15: 12ª giornata, Atalanta-Milan rinviata

  • UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Barona Sporting-Milan 3-1 (8' Ferrari)

  • UNDER 11: campionato, Orione-Milan 2-6 (Djilo Kom x2; Gironda, Lavota, Sabella, Vera)

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria 1-2 (Nicola)

  • UNDER 10: campionato, Cimiano-Milan 3-8 (Beltrame x2, Pisani x2; Bamba, Casati, Grazioli, Trovato)

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Club Milano 4-0 (risultato FIGC)

  • UNDER 9: campionato, Ausonia-Milan 4-3 (Mboup x2, Meroni)

