Milan Primavera, Renna: 'L'importante rimane il miglioramento dei ragazzi'

Milan Primavera, Renna: “Non guardo la classifica, l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Sul derby…”

Al termine di Frosinone-Milan Primavera 0-2, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole
Torna alla vittoria il Milan Primavera. Dopo il pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina di venerdì scorso, i rossoneri di Giovanni Renna hanno ritrovato il successo sul campo del Frosinone. Per i giovani Diavoli, gol di Lontani e Castiello nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria, il Milan sale al settimo posto con 30 punti, a 6 lunghezze di distanza dalla Roma prima in classifica. Al termine della gara, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Frosinone-Milan Primavera, le parole di Giovanni Renna

Come si guarda alla classifica in vista del derby? "Per me la classifica è sempre uguale, per me la classifica è la prestazione. Certamente fa piacere che, con un una squadra che come oggi ha sette classe 2008 in campo più un 2009, abbiamo 30 punti e fa ben sperare per i ragazzi. Però l’ho detto dall’inizio della stagione: l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Ciò sta avvenendo, sono veramente molto felice".

Oggi era difficile sotto l'aspetto mentale visto che era una partita che arrivava tra Fiorentina ed il derby… "Sì, non sono partite qualunque. Il derby è pur sempre un derby, da domani inizieremo a pensarci. Sappiamo che è una partita come tutte le altre. Dobbiamo lavorare per crescere anche in queste partite. I nostri principi comunque rimangono sempre gli stessi".

Oggi bella mentalità da parte di chi è entrato dopo in campo: "Sì. Lo stesso Castiello è entrato e ha fatto gol, lo stesso Ossola ci ha dato una mano anche se non era semplice perché venivano a prenderci a uomo. Sono entrati con la mentalità giusta, da Milan, la mentalità di ragazzi che vogliono arrivare a calcare palcoscenici importanti".

