Milan Primavera, Renna: 'L'importante rimane il miglioramento dei ragazzi'

Torna alla vittoria il Milan Primavera . Dopo il pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina di venerdì scorso, i rossoneri di Giovanni Renna hanno ritrovato il successo sul campo del Frosinone. Per i giovani Diavoli, gol di Lontani e Castiello nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria, il Milan sale al settimo posto con 30 punti , a 6 lunghezze di distanza dalla Roma prima in classifica. Al termine della gara, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Frosinone-Milan Primavera, le parole di Giovanni Renna

Come si guarda alla classifica in vista del derby? "Per me la classifica è sempre uguale, per me la classifica è la prestazione. Certamente fa piacere che, con un una squadra che come oggi ha sette classe 2008 in campo più un 2009, abbiamo 30 punti e fa ben sperare per i ragazzi. Però l’ho detto dall’inizio della stagione: l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Ciò sta avvenendo, sono veramente molto felice".