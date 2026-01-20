Milan Primavera, Renna: 'L'importante rimane il miglioramento dei ragazzi'

Oggi era difficile sotto l'aspetto mentale visto che era una partita che arrivava tra Fiorentina ed il derby… "Sì, non sono partite qualunque. Il derby è pur sempre un derby, da domani inizieremo a pensarci. Sappiamo che è una partita come tutte le altre. Dobbiamo lavorare per crescere anche in queste partite. I nostri principi comunque rimangono sempre gli stessi".
Oggi bella mentalità da parte di chi è entrato dopo in campo: "Sì. Lo stesso Castiello è entrato e ha fatto gol, lo stesso Ossola ci ha dato una mano anche se non era semplice perché venivano a prenderci a uomo. Sono entrati con la mentalità giusta, da Milan, la mentalità di ragazzi che vogliono arrivare a calcare palcoscenici importanti".
