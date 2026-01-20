Il Milan Primavera vince col Frosinone: ecco il resoconto della sfida

La seconda vittoria dell'anno fa salire il Milan a quota 21 punti nella classifica del campionato Primavera 1 2025/26, dando nuova forza alla sua corsa Playoff e riportando in positivo il bilancio rossonero di questo inizio di 2026, che aveva finora portato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nella prossima uscita, i rossoneri ospiteranno il Derby contro l'Inter: una sfida sempre emozionante, ma soprattutto una nuova occasione per ridurre le distanze dalla vetta.
LA CRONACA—
Il primo squillo della partita arriva al 13' grazie a un'incursione sulla destra di Scotti, con Mancioppi che non riesce però a mettere a frutto il suggerimento in area del compagno. Alla mezz'ora, dalla parte opposta Obleac crea la migliore occasione ospite della prima frazione, con un colpo di testa su calcio d'angolo che termina di poco a lato. Per mandare le squadre all'intervallo sullo 0-0 serve un doppio contributo decisivo del portiere ospite Rodolfo: prima blocca a terra la conclusione a incrociare di Scotti, poi si supera su Lontani, che aveva scoccato la freccia dal limite.
Al rientro in campo, la partita torna a regalare più intensità che qualità ed emozioni. Poi, al 25', la svolta all'improvviso: Lontani sfida Obleac in uno contro uno e si ritaglia lo spazio per il destro con cui trafigge Rodolfo, siglando lo 0-1. Iniziano i cambi e i subentrati si rendono subito protagonisti: prima Castiello e Ossola invitano Lontani alla doppietta, poi il secondo serve il primo che mette con il sinistro il sigillo dello 0-2. Gli ospiti provano a reagire con Lochmatov e Zorzetto, ma senza successo. I rossoneri chiudono in dieci nel finale, ma senza più rischiare nulla.
