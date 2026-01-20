Il Milan Primavera vince col Frosinone: ecco il resoconto della sfida

Il Milan Primavera di Giovanni Renna è tornato in campo contro il Frosinone. Il match è terminato 0-2 per i rossoneri. Ecco il resoconto della sfida del campionato Primavera 1 2025-26

Torna alla vittoria il Milan Primavera . Dopo il pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina , i rossoneri di Giovanni Renna hanno ritrovato il successo sul campo del Frosinone. Per i giovani Diavoli, gol di Lontani e Castiello nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria, il Milan sale al settimo posto con 30 punti , a 6 lunghezze di distanza dalla Roma prima in classifica. Ecco, di seguito, il resoconto del match dal sito ufficiale rossonero .

(Fonte acmilan.com) - Il viaggio a Ferentino frutta 3 punti alla Primavera di Mister Renna, che espugna la Cittadella dello Sport mettendo a segno un letale uno-due nella ripresa grazie ai gol di Lontani e Castiello dopo 70 minuti di generale intensità e quantità, più che di qualità. Il 2-0 premia una squadra giovane - sette i 2008 rossoneri in campo dal 1' - che ha saputo creare di più e soprattutto attendere il momento giusto per colpire, contro un avversario e su un terreno che hanno reso molto difficile il gioco di fino.