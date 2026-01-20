Pianeta Milan
Primavera 1, si torna alla vittoria: col Frosinone il Milan vince 0-2 grazie a Lontani e Castiello

Il Milan Primavera vince col Frosinone: ecco il resoconto della sfida
Il Milan Primavera di Giovanni Renna è tornato in campo contro il Frosinone. Il match è terminato 0-2 per i rossoneri. Ecco il resoconto della sfida del campionato Primavera 1 2025-26
Torna alla vittoria il Milan Primavera. Dopo il pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina, i rossoneri di Giovanni Renna hanno ritrovato il successo sul campo del Frosinone. Per i giovani Diavoli, gol di Lontani e Castiello nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria, il Milan sale al settimo posto con 30 punti, a 6 lunghezze di distanza dalla Roma prima in classifica. Ecco, di seguito, il resoconto del match dal sito ufficiale rossonero.

(Fonte acmilan.com) - Il viaggio a Ferentino frutta 3 punti alla Primavera di Mister Renna, che espugna la Cittadella dello Sport mettendo a segno un letale uno-due nella ripresa grazie ai gol di Lontani e Castiello dopo 70 minuti di generale intensità e quantità, più che di qualità. Il 2-0 premia una squadra giovane - sette i 2008 rossoneri in campo dal 1' - che ha saputo creare di più e soprattutto attendere il momento giusto per colpire, contro un avversario e su un terreno che hanno reso molto difficile il gioco di fino.

La seconda vittoria dell'anno fa salire il Milan a quota 21 punti nella classifica del campionato Primavera 1 2025/26, dando nuova forza alla sua corsa Playoff e riportando in positivo il bilancio rossonero di questo inizio di 2026, che aveva finora portato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nella prossima uscita, i rossoneri ospiteranno il Derby contro l'Inter: una sfida sempre emozionante, ma soprattutto una nuova occasione per ridurre le distanze dalla vetta.

LA CRONACA

Il primo squillo della partita arriva al 13' grazie a un'incursione sulla destra di Scotti, con Mancioppi che non riesce però a mettere a frutto il suggerimento in area del compagno. Alla mezz'ora, dalla parte opposta Obleac crea la migliore occasione ospite della prima frazione, con un colpo di testa su calcio d'angolo che termina di poco a lato. Per mandare le squadre all'intervallo sullo 0-0 serve un doppio contributo decisivo del portiere ospite Rodolfo: prima blocca a terra la conclusione a incrociare di Scotti, poi si supera su Lontani, che aveva scoccato la freccia dal limite.

Al rientro in campo, la partita torna a regalare più intensità che qualità ed emozioni. Poi, al 25', la svolta all'improvviso: Lontani sfida Obleac in uno contro uno e si ritaglia lo spazio per il destro con cui trafigge Rodolfo, siglando lo 0-1. Iniziano i cambi e i subentrati si rendono subito protagonisti: prima Castiello Ossola invitano Lontani alla doppietta, poi il secondo serve il primo che mette con il sinistro il sigillo dello 0-2. Gli ospiti provano a reagire con Lochmatov e Zorzetto, ma senza successo. I rossoneri chiudono in dieci nel finale, ma senza più rischiare nulla.

