Primavera Frosinone-Milan 0-2: Lontani, Castiello e Ossola. Quanta qualità

Frosinone-Milan Primavera: il secondo tempo—
Primi minuti della ripresa ancora a ritmi ancora abbastanza blandi, simili al primo tempo. Possesso di palla abbastanza sterile da parte del Milan Primavera, che non accelera e non trova spunti in avanti. In casa rossonera Lontani è l'unico che cerca di creare qualcosa in attacco. E' proprio bomber Lontani a sbloccare la partita al 70' con un grande diagonale. Meglio i rossoneri in avanti con gli ingressi di Castiello e Ossola. Arriva anche il secondo gol per i rossoneri proprio sull'asse dei subentrati nella ripresa: assist bellissimo di Ossola e gol da bomber di Castiello. Vittoria molto importante per il Milan Primavera di Renna.
