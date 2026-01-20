Primavera Frosinone-Milan 0-2: Lontani, Castiello e Ossola. Quanta qualità

Primo tempo avaro di occasioni da una parte e dall'altra: il Frosinone ci prova da calcio d'angolo con il colpo di testa di Obleac che non va troppo distante dalla porta difesa da Longoni. Per il Milan Primavera una sola chiara occasione, con il bel tiro da fuori del bomber Lontani, parato bene da Rodolfo. Ritmi blandi da entrambe le squadre nella prima frazione di gioco: a dominare è la tattica, con le due compagini che si sono studiate per tutta la prima parte della partita senza scomporsi troppo in avanti. Poco gioco e ritmi bassi sia da parte del Milan che dal Frosinone.