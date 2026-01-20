Pianeta Milan
Primavera Frosinone-Milan 0-2: Lontani, Castiello e Ossola. Quanta qualità

Frosinone-Milan Primavera 20-01-2026
Il commento di Frosinone-Milan, partita della 21^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: ecco quanto successo durante la sfida dell'Under 20 rossonera
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan Primavera ha appena affrontato il Frosinone Primavera nella gara valida per la 21^ giornata del campionato di categoria. I rossoneri trovano una vittoria importante grazie al sigillo di Lontani nella ripresa e il gol di Castiello. Ecco quanto successo allo Stadio Comunale di Ferentino. 

Frosinone-Milan Primavera: il primo tempo

Primo tempo avaro di occasioni da una parte e dall'altra: il Frosinone ci prova da calcio d'angolo con il colpo di testa di Obleac che non va troppo distante dalla porta difesa da Longoni. Per il Milan Primavera una sola chiara occasione, con il bel tiro da fuori del bomber Lontani, parato bene da Rodolfo. Ritmi blandi da entrambe le squadre nella prima frazione di gioco: a dominare è la tattica, con le due compagini che si sono studiate per tutta la prima parte della partita senza scomporsi troppo in avanti. Poco gioco e ritmi bassi sia da parte del Milan che dal Frosinone.

Frosinone-Milan Primavera: il secondo tempo

Primi minuti della ripresa ancora a ritmi ancora abbastanza blandi, simili al primo tempo. Possesso di palla abbastanza sterile da parte del Milan Primavera, che non accelera e non trova spunti in avanti. In casa rossonera Lontani è l'unico che cerca di creare qualcosa in attacco. E' proprio bomber Lontani a sbloccare la partita al 70' con un grande diagonale. Meglio i rossoneri in avanti con gli ingressi di Castiello e Ossola. Arriva anche il secondo gol per i rossoneri proprio sull'asse dei subentrati nella ripresa: assist bellissimo di Ossola e gol da bomber di Castiello. Vittoria molto importante per il Milan Primavera di Renna.

Frosinone-Milan Primavera, formazioni ufficiali: Lontani e Scotti in attacco

