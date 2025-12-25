Milan Primavera, non solo il bomber Lontani: i talenti del 2025

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Attacco pieno di talento per il Milan: oltre al veterano Scotti, sempre glaciale in attacco, l'Under 20 rossonera continua a lavorare sul talento offensivo futuro del club. Come non parlare di Lontani. Classe 2008, in stagione ha già segnato 8 gol in 12 presenze. Futuro brillante anche per il talento Castiello. Classe 2007 ha segnato due gol in 11 presenze. Tanti giocatori che si sono già messi in mostra e altri che potrebbero attendere le proprie occasioni nel corso della stagione. Il Milan Primavera continua con il suo obiettivo di 'sfornare' talenti per i rossoneri. E i tanti giovani del Diavolo sperano un giorno di poter seguire la strada fatta di recente da Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile, ora titolarissimo della fascia sinistra di Massimiliano Allegri.
