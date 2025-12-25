Pianeta Milan
Milan Primavera, non solo il bomber Lontani: i talenti del 2025

Milan Primavera, tanti i giocatori che si sono messi in mostra in questa prima parte di stagione sotto la gestione dell'allenatore Renna. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Il Milan Primavera di Giovanni Renna sta giocando una stagione fatta di alti e bassi. I giovani rossoneri sono al momento al tredicesimo posto della classifica del campionato Primavera. Era inevitabile visti i tanti cambiamenti in stagione: cambio in panchina, molti giocatori andati al Milan Futuro e una squadra giovanissima, spesso e volentieri sotto media età per il campionato Under 20 italiano. Il Milan Primavera, infatti, continua a puntare sui giovani rossoneri alla ricerca di quei giocatori che un giorno potranno dire la loro anche con il Milan Futuro e poi con la prima squadra di Massimiliano Allegri.

Milan Primavera, i giocatori più interessanti in questo inizio di stagione

Il primo obiettivo del Milan Primavera resta la crescita dei giovani. In questa stagione si sono messi in mostra già dei giocatori molto, molto interessanti. In porta come non parlare del classe 2008 Alessandro Longoni, protagonista con l'Italia Under 17 e punto fisso della porta dell'Under 20 rossonera. Con Torriani potrebbe rappresentare il futuro per il Diavolo. In difesa come non parlare di Nolli e Tartaglia, due terzini molto interessanti che si stanno mettendo in mostra con l'allenatore Renna.

Attacco pieno di talento per il Milan: oltre al veterano Scotti, sempre glaciale in attacco, l'Under 20 rossonera continua a lavorare sul talento offensivo futuro del club. Come non parlare di Lontani. Classe 2008, in stagione ha già segnato 8 gol in 12 presenze. Futuro brillante anche per il talento Castiello. Classe 2007 ha segnato due gol in 11 presenze. Tanti giocatori che si sono già messi in mostra e altri che potrebbero attendere le proprie occasioni nel corso della stagione. Il Milan Primavera continua con il suo obiettivo di 'sfornare' talenti per i rossoneri. E i tanti giovani del Diavolo sperano un giorno di poter seguire la strada fatta di recente da Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile, ora titolarissimo della fascia sinistra di Massimiliano Allegri.

