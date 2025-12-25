Milan Primavera, non solo il bomber Lontani: i talenti del 2025

Il Milan Primavera di Giovanni Renna sta giocando una stagione fatta di alti e bassi. I giovani rossoneri sono al momento al tredicesimo posto della classifica del campionato Primavera. Era inevitabile visti i tanti cambiamenti in stagione: cambio in panchina, molti giocatori andati al Milan Futuro e una squadra giovanissima, spesso e volentieri sotto media età per il campionato Under 20 italiano. Il Milan Primavera, infatti, continua a puntare sui giovani rossoneri alla ricerca di quei giocatori che un giorno potranno dire la loro anche con il Milan Futuro e poi con la prima squadra di Massimiliano Allegri.